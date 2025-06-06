川習通話 外交部：中方新聞稿刻意扭曲台灣主權

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（中央社記者吳書緯台北6日電）美國總統川普昨天和中國國家主席習近平通話，中國官媒稱習近平要美國慎重處理台灣議題，並稱「美方將繼續奉行一個中國政策」。外交部今天表示，中方新聞稿仍刻意片面扭曲台灣主權地位，此為中方近期與各國互動時重覆使用的伎倆。

川普（Donald Trump）1月20日重返白宮以來，昨天首度與習近平通話；川普事後透過社群媒體的發文，完全未提到台灣，而是聚焦在中美貿易協議與稀土問題等。

中國官媒新華社5日深夜報導稱，習近平強調，美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數台獨分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地，並聲稱川普表示「美方將繼續奉行一個中國政策」。

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外交部今天回覆中央社記者詢問表示，外交部一向密切關注美中高層互動情形，也注意到雙方通話重點雖是美中貿易議題，但中方新聞稿仍刻意片面扭曲台灣主權地位，此為中方近期與各國互動時重覆使用的伎倆。

外交部說明，台灣一貫致力於與夥伴國家共創區域繁榮、維持台海和平現狀，並將秉此立場持續深化台美雙邊在安全與經貿等領域的緊密夥伴關係；亦將持續關注區域情勢，維護台灣利益。（編輯：張若瑤）1140606