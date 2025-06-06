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中美元首通話 府：持續與美方緊密聯繫致力區域和平

2025/6/6 16:40（6/6 17:04 更新）
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（中央社記者溫貴香台北6日電）美國總統川普昨天和中國國家主席習近平通話，總統府發言人郭雅慧今天表示，台灣一向支持並樂見任何有助於穩定區域情勢，遏制威權擴張風險的努力，台灣將持續與美方緊密聯繫，共同致力於區域的和平與繁榮發展。

美國總統川普（Donald Trump）5日晚間與中國國家主席習近平通電話。中國官媒稱習近平要美國慎重處理台灣議題，並稱「美方將繼續奉行一個中國政策」，川普的發文則隻字未提台灣。

郭雅慧下午表示，注意到川普就美中貿易及芬太尼毒品等議題與中方進行討論，對於美中領袖對話，台灣一向支持並樂見任何有助於穩定區域情勢，遏制威權擴張風險的努力，台灣將持續與美方緊密聯繫，共同致力於區域的和平與繁榮發展。（編輯：謝佳珍）1140606

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