川習通話 中國學者：後續互動台灣議題會更突出

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（中央社記者李雅雯上海6日電）中國國家主席習近平昨天與美國總統川普通話，這是川普二次就職以來，中美領導人第一次通話。上海學者剖析，推估下一波談判在一至兩週內進行，後續的中美互動「台灣問題」將更突出。

中國國家主席習近平於北京時間5日晚應約與美國總統川普（Donald Trump）通話。

新華社5日報導指出，習近平於通話中提到，「雙方應增進外交、經貿、軍隊、執法等各領域交流」、「美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數台獨分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地」。

復旦大學國際問題研究院長、美國研究中心主任吳心伯6日對中央社解析，川習通話是為中美關係關鍵時刻進行一次戰略溝通，也為下一階段中美關係建立目標；通話邀請、同意川普訪問中國，這是最重要的事情。

吳心伯認為，雙方將很快地進行新一輪經貿談判，估計一至兩週內會召開，彼此協商也會關注經貿以外領域，尤其是在美中國留學生簽證問題；中美在外交、軍事等其他雙方關切領域也要恢復交流。

「特朗普（川普）上台半年了，到現在實際上雙方就是經貿團隊在接觸，其他的部門都還沒有對接，這個是不正常的，（整體來看）通話成果還是不錯的，可以說是有積極性和建設性的」，吳心伯說。

吳心伯強調，中美最高領導人通話，不可能僅單談經貿議題，總歸是雙邊關係的討論，各自關切議題都會有所涉及，例如習近平也對川普提到「台灣問題」，這是對川普的提醒，提醒兩岸若有衝突，很可能也把美國捲入，這是不被樂見的。

「我感覺今後在中美的互動中，台灣問題會愈來愈突出」，吳心伯認為，目前聚焦在中美經貿摩擦等較迫切議題；中期、後期關於台灣討論將會更加突出，主要還是與現在的台灣當政者賴政府有關。

吳心伯直言，賴清德上台以後，北京的警惕度不斷地升高，「估計接下來還會在兩岸關係中要製造更多的麻煩，那麼大陸肯定也會加大對民進黨當局的壓力，也會加大對美國的壓力」，北京需要美國在美台關係方面謹言慎行。

上海國際關係學者沈丁立對中央社表示，川習通話展現中國的誠意、原則，誠意在於中國願意與美國合作，共同克服中美經貿困難；原則在於中美平等，在中國兌現承諾後，不能接受美國持續為難中國，包括在半導體、航空發動機、中國留學生簽證等問題上。

沈丁立提到，中美將會持續談判，儘管雙邊經貿問題為主要重點，不過中美還有許多合作領域，例如人文交流、教育往來、氣候變遷、非傳統安全等，這些問題彼此勾連，會在適當場合協商、改善雙邊關係。

「台灣問題是最重要的問題」，沈丁立強調，對於北京來說，台海相關討論較經貿問題更重要，儘管川習通話對外新聞稿僅用一小段提到台灣問題，北京其實已經對美國表態，「中國與美國的相處需要合作，在台灣問題上也要合作」。

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沈丁立認為，兩岸沒有不能克服的困難，北京對於台海關係處理原則在於「絕對不允許法理台獨」，例如中華民國改稱「台灣國」，這正是法理台獨。中國願意務實地與美國合作，不過也有絕對不動搖的原則。

沈丁立坦言，美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在新加坡香格里拉對話發表談話顯得強硬，還有點挑釁味道，顯示現階段為中美建交以來雙方關係最嚴峻時刻；中美經貿摩擦會是後續談判重點，國防、軍事溝通也勢必是中美高度關注議題。（編輯：張淑伶）1140606