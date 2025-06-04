習近平向李在明致賀電 稱願與韓國堅持互利共贏

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（中央社台北4日電）新華社報導，中國國家主席習近平今天致電新當選並就職的韓國總統李在明，除祝賀他當選外，並表示中方願與韓方一道「堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標」，共同推動「中韓戰略合作夥伴關係」不斷向前發展。

習近平在賀電中說，中韓互為重要近鄰和合作夥伴。建交33年來，雙方超越意識形態和社會制度差異，「攜手並進、相互成就」，實現兩國關係「平穩健康發展」，不僅增進了兩國人民福祉，也為促進地區和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻。

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習近平又說，他高度重視中韓關係發展。當前，世界百年變局加速演進，國際和地區形勢中的不確定因素增多。作為全球和地區重要國家，中方願與韓方一道「堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標」，共同推動「中韓戰略合作夥伴關係」不斷向前發展，更好造福兩國人民。

李在明昨夜以49.42%的得票率贏得韓國總統大選，並在今天上午宣誓就職。而他最受各界議論的觀點，就是對中國相對親善的態度，且表現在以往的公開發言中，使他被普遍視為立場「親中」的韓國總統。（編輯：邱國強/楊昇儒）1140604