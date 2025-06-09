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李在明石破茂通話 同意共建更穩固韓日關係

2025/6/9 14:19（6/9 16:31 更新）
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南韓總統李在明。（JEON HEON-KYUN/Pool via 路透社）
南韓總統李在明。（JEON HEON-KYUN/Pool via 路透社）
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（中央社記者廖禹揚首爾9日專電）韓國新任總統李在明今天與日本首相石破茂通話，雙方同意基於共同國家利益，建立更穩固且成熟的韓日關係，並在美日韓合作框架中共同應對危機。

韓國總統辦公室發言人姜由楨今天在簡報會上表示，李在明今天上午與石破茂進行約25分鐘通話，就石破茂發來祝賀他上任的賀電表達謝意。

姜由楨轉述，李在明在通話中強調，在現今的戰略環境下，韓日關係的重要性提升，兩國應基於彼此的國家利益，建立足以共同應對未來挑戰的共生關係。雙方也同意以相互尊重、信賴、負責的態度，發展更穩固且成熟的韓日關係。

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尤其今年適逢韓日邦交正常化60週年，在雙邊國民活躍交流同時，兩國之間也應更強化相互溝通。

兩人通話還提到美日韓合作至今的成果，同意在美日韓合作框架下，共同努力應對各種區域危機。並約定日後直接會面，討論韓日關係發展方向。（編輯：陳承功）1140609

#日本
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日本首相石破茂。（ YUICHI YAMAZAKI/Pool via 路透社）
日本首相石破茂。（ YUICHI YAMAZAKI/Pool via 路透社）
韓國總統李在明9日上午與日本首相石破茂通話。（韓國總統辦公室提供）中央社記者廖禹揚首爾傳真 114年6月9日
韓國總統李在明9日上午與日本首相石破茂通話。（韓國總統辦公室提供）中央社記者廖禹揚首爾傳真 114年6月9日
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