川習通話後 白宮貿易顧問：預計美中官員7天內會晤

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統川普與中國國家主席習近平昨天進行通話後，白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）今天告訴記者，預計美中官員將在7天內舉行貿易會談。

川普（Donald Trump）昨天剛與習近平通話。川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，他與習近平通話約一個半小時，討論雙方最近達成貿易協議中的複雜細節，對兩國都有非常正面的結果。

川普還指出，雙方團隊很快將再會面，地點待定。美國將由財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）代表出席，「我們將適時向媒體公布這場即將舉行的會議時間和地點」。（譯者：陳正健/核稿：洪啓原）1140606