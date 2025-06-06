川習通話 學者：避免貿易關係惡化、美對台政策未變

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓5日專電）美中領袖通話今天登場，美學者分析，有關貿易的討論，首要目標是避免雙邊關係進一步惡化；另外，中國國家主席習近平與美國總統談話時，總會提到台灣議題，但這部分應該不會談很久，美對台政策不會有重大轉變。

美中貿易關係緊張之際，美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他與習近平通話約一個半小時，討論了美中最近達成貿易協議中的複雜細節，對兩國都有非常正面的結果，「關於稀土產品的複雜性不應再有任何疑問」。

這是兩人自1月中旬以來首度通話，也是川普1月20日重返白宮以來，兩人首度通話，備受外界關注。川普在社群媒體發文表示，這次通話幾乎聚焦貿易議題，並未涉及俄羅斯、烏克蘭或伊朗相關問題，他還說，雙方團隊很快將再會面。

央視新聞報導，習近平在通話中除了呼籲美方應實事求是看待日內瓦會談進展，撤銷對中國實施的消極舉措，還向川普強調，「美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數台獨分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地」。不過，川普在兩人通話後的發文內容並未提及台灣。

前AIT理事主席、現為華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）以電子郵件回覆中央社記者提問表示，針對美中有關貿易的討論，首要目標是避免關係進一步惡化，特別是美國在日內瓦會談後實施出口管制的情況下。

他說：「看起來雙方將再舉行一次會晤，將情勢拉回到日內瓦會談結束時的狀態。」

至於台灣議題，卜睿哲指出，習近平和美國總統談話時，總是會提到這個議題，他不認為這部分會談很久，美中雙方還有大量的貿易議題需要討論。

曾在歐巴馬時期擔任白宮國安會中國、台灣及蒙古事務主任，現為布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心主任的何瑞恩（Ryan Hass）受訪則說，根據中方在川習通話後釋出的摘要，「習近平提到台灣，而川普的回應顯示美國一貫政策的延續性」。

何瑞恩表示，他不認為這次川習通話將導致美國對台政策出現任何重大轉變。

對於美中在川習通話後發布的訊息不一致，華府智庫「全球台灣研究中心」（The Global Taiwan Institute, GTI）計畫經理吳至芳（Adrienne Wu）今天在喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心（Sigur Center for Asian Studies）舉辦的台灣座談會上回應提問表示，習近平和川普對於兩人通話的描述方式很可能都是出於對各自國內民眾的考量。

她說，對習近平而言，考量的事項包括「如何鞏固自己的支持基礎？如何讓中國民眾聽到他們想聽的內容？」

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儘管川普多次聲稱自己與習近平關係很好，但美國智庫蘭德公司（RAND）台灣政策倡議（Taiwan Policy Initiative）主任郭泓均（Raymond Kuo）分析，川普行事風格更具交易導向，美中關係存在一些廣泛的結構性問題，而這些問題不可能只靠領導人之間的個人關係來解決。

美中兩國5月中在瑞士日內瓦達成關稅休戰90天的協議，但川普隨後於5月底指控中國違反雙方在日內瓦達成的協議，導致美中關係又趨緊張。美媒報導，中國在稀土議題上讓步是談判出現進展的關鍵，雙方同意暫時降低關稅，中國恢復對美輸出科技業與製造業所需的稀土原料，但北京事後卻延遲核發稀土出口許可。（編輯：陳承功）1140606