赴美出席能源會議 潘孟安：台灣願建立民主夥伴韌性

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（中央社記者溫貴香台北7日電）總統府秘書長潘孟安5日在美出席「2025年阿拉斯加永續能源會議」，他指出，在人工智慧科技與能源轉型的關鍵時刻，台灣願意與美國攜手成為可信賴的夥伴，積極投入高科技、綠能與供應鏈安全的全球布局，建立民主夥伴的韌性與責任。

潘孟安今天在臉書以「走出去，是為了更堅定站在這裡」為題發文說，非常榮幸應美國能源部長萊特（Chris Wright）邀請，前往阿拉斯加參與永續能源會議；出發前，總統賴清德交付一個任務：「有效溝通，確保國家利益，為台灣全力以赴」。

潘孟安說，世界正在改變，台灣就在裡面。面對貿易挑戰與國際局勢動盪，台灣沒有選擇停下腳步，只有迎難上，且不只參與，更要發聲。

潘孟安指出，除了在能源會議發表演說，他也與美國能源部長萊特、內政部長柏根（Doug Burgum）、環保署長澤爾丁（Lee Zeldin）、阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy）、聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）等美方官員，前往阿拉斯加北坡（North Slope）地區考察當地極地能源基礎建設。

他表示，雖然當地低溫刺骨，但彼此談得熱切，都希望能在全球氣候變遷與極權挑戰下，建立民主夥伴的韌性與責任。

潘孟安指出，在人工智慧（AI）科技與能源轉型的關鍵時刻，台灣願意與美國攜手成為可信賴的夥伴，積極投入高科技、綠能與供應鏈安全的全球布局。

他表示，這不只是一趟跨越7500公里旅程，更是台灣走向世界的過程，台灣選擇主動走出去，理解他人步伐，也堅定選擇自己方向，「我想要謝謝每一位堅定相信台灣的你們」。

潘孟安說，再次感謝美方邀請，未來賴總統與政府也會持續努力在各領域，與美國及國際社會共同合作實現多元堅實的夥伴關係。

此外，涉外人士指出，面對美國對等關稅政策，府院行政與國安團隊持續與美方積極談判交涉，分進合擊。政院副院長鄭麗君日前率團前往華府，就對等關稅等經貿議題與美方進行首次實體磋商；5月上旬的「選擇美國投資高峰會」，則由政院秘書長龔明鑫領軍，台灣共有138家企業參與，再次成為規模最大代表團。

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涉外人士說，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮5月中旬前往韓國濟州島出席APEC貿易部長會議，期間與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）會談；而賴總統多次強調，將對美提高採購國家必要能源，台灣接獲美方邀請出席阿拉斯加峰會，賴總統即指示潘孟安親自率團前往阿拉斯加。

涉外人士指出，賴總統認為團隊每一份子都應在關鍵時刻，為國家效力發揮所長，因此府院分進合擊、分工合作，奔走交涉談判，零時差與美方保持緊密溝通，目標要確保國家利益、經濟穩定發展為前提，取得台美間最佳談判結果。（編輯：林克倫）1140607