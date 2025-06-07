加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
陳蔚爾指控性騷 蕭雅全道歉：將停止所有工作
首頁 / 政治
川普關稅戰
川普關稅戰
新聞專題
川普關稅戰1/300
首頁 / 政治

潘孟安參加美能源會議 綠委：具備關稅談判實質影響

2025/6/7 17:23（6/7 17:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北7日電）總統府秘書長潘孟安赴美國阿拉斯加出席能源會議引發關注。民進黨立委王定宇認為，潘孟安銜命參加會議，除了可視為外交成績，也因為美國對等關稅寬限期將屆，此行具備關稅談判的實質影響，時機非常微妙。

潘孟安5日在美出席「2025年阿拉斯加永續能源會議」，他指出，在人工智慧科技與能源轉型的關鍵時刻，台灣願意與美國攜手成為可信賴的夥伴，積極投入高科技、綠能與供應鏈安全的全球布局，建立民主夥伴的韌性與責任。

民進黨立委王定宇今天透過影片表示，潘孟安銜命前往阿拉斯加參與能源會議，美國總統川普也派內閣官員及阿拉斯加的官員會面，並列為官方正式對外紀錄，可說是高調見面，且定位為政府對政府的官方互訪，當然可視為外交成績。

王定宇指出，川普對全球發動對等關稅，而暫緩的90天寬限期將到期，潘孟安這次到阿拉斯加，除了外交上成績與意義，也具備關稅談判的實質影響，時機非常微妙。

google news透過 Google News追蹤中央社

王定宇也表示，90天的關稅寬限期將屆，川普對全球關稅的態度即將揭曉，目前台灣政府的策略經專家研判都在正確方向，盼能達到對台灣最有利的目標。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，潘孟安銜命參與國際會議，代表台灣有實力走出去，當更多國際組織對台灣伸出臂膀時，台灣要抓住機會；至於關稅談判都還在進行，經貿團隊也有所準備，政府要讓美方看到台灣的決心與做法。（編輯：張若瑤）1140607

延伸閱讀
赴美出席能源會議 潘孟安：台灣願建立民主夥伴韌性
潘孟安
赴美出席能源會議 潘孟安：台灣準備好強化對美合作國安簡報時間地點流程 總統府：責請國安會規劃
王定宇
關廟運動公園風雨球場波折多 立委會勘確定處理方向台南罷免涉偽造是否影響成案 中選會將討論後續應處
川普關稅戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
日美第5輪關稅談判 日方：有進展但尚無共識
21
更多編輯台推薦新聞：