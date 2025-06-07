潘孟安參加美能源會議 綠委：具備關稅談判實質影響

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（中央社記者郭建伸台北7日電）總統府秘書長潘孟安赴美國阿拉斯加出席能源會議引發關注。民進黨立委王定宇認為，潘孟安銜命參加會議，除了可視為外交成績，也因為美國對等關稅寬限期將屆，此行具備關稅談判的實質影響，時機非常微妙。

潘孟安5日在美出席「2025年阿拉斯加永續能源會議」，他指出，在人工智慧科技與能源轉型的關鍵時刻，台灣願意與美國攜手成為可信賴的夥伴，積極投入高科技、綠能與供應鏈安全的全球布局，建立民主夥伴的韌性與責任。

民進黨立委王定宇今天透過影片表示，潘孟安銜命前往阿拉斯加參與能源會議，美國總統川普也派內閣官員及阿拉斯加的官員會面，並列為官方正式對外紀錄，可說是高調見面，且定位為政府對政府的官方互訪，當然可視為外交成績。

王定宇指出，川普對全球發動對等關稅，而暫緩的90天寬限期將到期，潘孟安這次到阿拉斯加，除了外交上成績與意義，也具備關稅談判的實質影響，時機非常微妙。

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王定宇也表示，90天的關稅寬限期將屆，川普對全球關稅的態度即將揭曉，目前台灣政府的策略經專家研判都在正確方向，盼能達到對台灣最有利的目標。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，潘孟安銜命參與國際會議，代表台灣有實力走出去，當更多國際組織對台灣伸出臂膀時，台灣要抓住機會；至於關稅談判都還在進行，經貿團隊也有所準備，政府要讓美方看到台灣的決心與做法。（編輯：張若瑤）1140607