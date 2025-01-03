賴總統：極權主義威脅 半導體及AI打造台灣韌性

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（中央社記者張榮祥台南3日電）總統賴清德今天在台南沙崙啟動「大南方新矽谷推動方案」暨「AI創新應用大樓招商」；賴總統表示，面對極權主義威脅，產業得靠半導體及AI，以打造台灣韌性。

賴總統表示，他在520就職演說提到將台灣打造為人工智慧島，讓台灣成為均衡台灣、韌性台灣及健康台灣，也剛好符合天時、地利、人和；天時是全球進入全面智慧化來臨，地利是台灣半導體及人工智慧等相關協力工業相當健全，人和是黃仁勳、蘇姿丰、梁見後等大咖都是台灣人。

賴總統表示，行政院不僅通過大南方新矽谷計畫，另有北北基，桃竹苗，中彰投及東部等，6個區域都有發展計畫，由人工智慧貫穿，更包括交通建設及生活區域改善，預定投入逾新台幣1兆元，也希望帶動民間響應。

賴總統說，大南方新矽谷計畫以台南沙崙為核心地帶，範圍是嘉南高屏，鏈結區域內科學園區和產業園區，這是AI的S廊帶，達到具備AI科技研發能力，從規劃設計到生產製造及系統整合，推動建立台灣各行各業使用人工智慧的文化。

賴總統表示，台灣先進製程占全球9成以上，但不能只賣設備，也要有能力賣系統整合，同時用在醫療、精密機械、學術研究及社會科學，如此台灣才會強。

賴總統說，台灣要發揮半導體及人工智慧優勢，鏈結民主國家，讓民主供應鏈更完整健康，居於無可取代的主導地位，也讓台灣經濟發展更具韌性；台灣面對極權主義威脅，產業要靠半導體和AI，以打造台灣韌性。

賴總統表示，台灣在半導體、ICT及人工智慧占有一席之地，醫療服務也是如此，生物科技也有成果；他的背景是醫療，競選總統時曾自省如何有別於歷任總統，能為貢獻台灣什麼，那就是健康，希望民眾活得長壽健康，國家更強，世界擁抱台灣。

賴總統說，數十年來，從張忠謀、曹興誠等人在半導體業界種的第一棵樹，如今長成一棵大樹，希望利用這棵大樹讓台灣更安全繁榮，實力增強，民主得到保護，也和民主政陣營站在一起，讓區域和平發展。（編輯：郭諭儒）1140103