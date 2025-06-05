美媒：中國處事乏信用光說不練 美中關稅戰後患漸增

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（中央社台北5日電）華爾街日報今天發表文章直指，中國政府處事不注重履行承諾的「先同意再說」風格，成為中國與貿易夥伴之間常見的摩擦點。美中5月間達成關稅休戰協議後不久，中方就拖延協議中允諾的讓步，招來川普政府報復，恐將使中方的後患上升。

這篇以「中國被指『信譽赤字』，『先同意再說』策略後患漸顯」為題的文章指出，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）日前在香格里拉對話指「中國存在信任和信譽赤字」，點出了一個導致美中摩擦的主要原因，那就是「北京方面不注重履行承諾」，而這也是中國與貿易夥伴之間常見的摩擦點。

文章指出，美中5月間在日內瓦達成了關稅休戰協議，但墨跡未乾，中國政府就開始拖延履行在協議中作出的關鍵讓步，這很快就招來川普（Donald Trump）政府的非關稅性報復。

這篇文章披露，日內瓦談判期間，中方首席貿易談判代表、中國國務院副總理何立峰同意了美方的一項關鍵要求，那就是中國恢復出口稀土，這是何立峰在最後關頭作出的讓步，最終促成了協議的達成。

但文章說，對中國政府而言，取消這類出口限制並不意味著將來不會再次實施。日內瓦協議後，中國僅將稀土出口限制放寬了幾天，然後審批流程就馬上放慢到幾乎停滯。

知情人士透露，美國對使用華為AI晶片向全球發出警告，引發中國政府不滿。川普政府官員向何立峰團隊解釋，美方針對華為的警告並非新政策，但中方並不買帳。川普政府於是暫停向中國出售飛機噴射引擎和一些晶片軟體，這一回應，使美中這兩個世界大國間的緊張關係升級。

文章提到，中方無意迎合美國，且認為有權對美方採取反制，例如重新實施稀土管制。但在美國看來，「承諾就是承諾，是不應該違背的」。雙方於是就「誰違反了協議」相互指責，不信任感日益加深，恐將使任何持久的貿易協議更難達成。

這篇文章指出，在川普第1個任期內爆發的美中貿易戰期間，中國也曾在一項初步協議中反悔，讓美國記憶猶新。直到雙方2020年初簽署第一階段貿易協議，要求中國大幅增加對美國商品和服務的採購。

但據專業機構估計，中國最終只購買了承諾採購的58%，甚至達不到貿易戰前的額度。也就是說，中國根本沒有履行協議中承諾加購的美國商品。

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文章指出，多年來，中國政府的行事方式一直是「先達成協議，然後再考慮後續執行」。當年，時任中國國務院總理朱鎔基就曾在中國加入世貿組織（WTO）前與美國談判時向媒體表示，「先同意再說」。

這篇文章最後說，當時的世界對中國是寬容的，也有耐心等待中國找到執行承諾的方法。但時過境遷。像菲律賓國防部長鐵歐多洛直陳的「中國存在信任和信譽赤字」一語，正凸顯出中國政府不容忽視的根本性問題。（編輯：邱國強/謝怡璇）1140605