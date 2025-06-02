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川普批違反貿易協議 中國：美不斷挑起新經貿摩擦

2025/6/2 10:36
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（中央社台北2日電）美國總統川普日前指控中國違反雙方達成的初步貿易協議。中國商務部發言人今天表示，中方嚴格落實日內瓦經貿會談共識，但美方新增多項對中國歧視性限制措施，不斷挑起新經貿摩擦，加劇雙邊經貿關係的不確定性。

中國商務部今天發布「新聞發言人就美方有關言論答記者問」。

有記者提問，近日美方不斷有消息稱，中方違反日內瓦經貿會談共識，商務部有何評價。

中國商務部新聞發言人表示，中方注意到有關情況。5月12日中美雙方發布「中美日內瓦經貿會談聯合聲明」後，中方按照聯合聲明達成的共識，取消或暫停了針對美「對等關稅」採取的相關關稅和非關稅措施。

發言人表示，中方本著負責任的態度，認真對待、嚴格落實、積極維護日內瓦經貿會談共識。反觀美方在日內瓦經貿會談後，陸續新增多項對中歧視性限制措施，包括發布AI晶片出口管制指南、停止對中的電子設計自動化軟體（EDA）銷售、宣布撤銷中國留學生簽證等。這些做法嚴重違背兩國元首今年1月17日通話共識，嚴重破壞日內瓦經貿會談既有共識，嚴重損害中方正當權益。

發言人表示，美單方面不斷挑起新經貿摩擦，加劇雙邊經貿關係的不確定性、不穩定性，無端指責中方違反共識，是嚴重背離事實。中方堅決拒絕無理指責。

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發言人又指，「中美日內瓦經貿會談聯合聲明」是雙方在相互尊重、平等協商原則下達成的重要共識。中國敦促美方立即糾正有關錯誤做法，與中方相向而行，共同維護日內瓦經貿會談共識，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

發言人表示，如美方一意孤行，繼續損害中方利益，中方將繼續堅決採取有力措施，維護自身正當權益。（編輯：陳鎧妤/謝怡璇）1140602

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