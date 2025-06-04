川普：習近平強硬 與他達成協議極其困難

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統川普今天發文對中國國家主席習近平表達欣賞之意，但也指出很難與他達成協議。白宮日前證實，美中領導人可能於本週稍晚通話。

法新社報導，川普（Donald Trump）在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文：「我喜歡中國的習主席，我一直都喜歡他，未來也會如此，但他非常強硬，要和他達成協議極其困難！」

「金融時報」（Financial Times）報導，華府上週指控中國未履行批准稀土出口許可的承諾，導致稀土短缺，讓部分美國產業面臨停擺危機。

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中國本週則指控，美國「嚴重違反」美中兩大經濟強權在瑞士達成的貿易休戰協議。

川普及其政府官員堅稱，美中領導人必須對話解決貿易紛爭，但北京尚未表示同意兩位領導人通話。（譯者：洪培英/核稿：徐崇哲）1140604