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小額包裹免稅取消 Temu美國每日用戶暴跌58%

2025/6/3 21:20
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（中央社台北3日電）美國取消小額包裹免稅豁免後，路透社報導，市場情報公司Sensor Tower指出，中國拼多多旗下全球折扣電商平台Temu的美國每日用戶數量在5月份暴跌58%。

美國政府5月2日終止從中國和香港訂購價值800美元以下包裹輸入美國，享免關稅的小額豁免（de minimis exemption）政策，並對這類包裹加徵120%關稅。美中12日發表聯合聲明，宣布相互降低關稅後，小額包裹關稅降至54%，仍嚴重衝擊Temu。

多年來，Temu和中國快時尚巨頭Shein一直利用該政策，將商品從中國供應商直接運送到美國消費者手中，以保持低價。

報導引述顧問公司貝恩（Bain & Company）收集的數據指出，自美國總統川普（Donald Trump）宣布全面徵收貿易關稅以來，Temu和Shein的銷售額成長和客戶成長率均大幅下降，但Temu的趨勢比其競爭對手更糟。

關稅迫使這兩家中國低價平台都提高了價格，但數據顯示，Shein的每名客戶消費金額與一年前相比有所增加，而Temu則舉步維艱。

摩根士丹利股票分析師葛特曼（Simeon Gutman）在5月的報告中表示，關稅豁免期結束後，Temu的用戶參與度大幅下降。

葛特曼表示，「儘管關稅環境存在不確定性，但如果現狀持續較長時間，我們認為Temu的競爭威脅將繼續減弱」。

上週，拼多多第一季業績低於成長預期，其高層在財報電話會議上告訴分析師，關稅給商家帶來了巨大壓力。

Temu、Shein正在號召商家由全託管模式轉向半託管模式，鼓勵他們在海外建立倉庫，利用美國境內庫存規避部分關稅，有效降低政策變動帶來的成本風險。

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報導引述匯豐銀行分析師的一份報告指出，現在Temu 的商家「可以將單一訂單從中國運送到Temu合作的美國倉庫，但他們需要處理關稅、海關費用和文書工作」。Temu將繼續負責靠近消費者的訂單配送、定價和線上營運。

匯豐銀行在上週的報告中表示，Temu在美國以外市場的成長已在加速，第2季非美國用戶占其4.05億全球月活躍用戶的90%。分析師寫道：「新用戶成長最快的是較不富裕的市場」。（編輯：楊昇儒/邱國強）1140603

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