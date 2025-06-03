被指違反美中會談共識 北京：促美尊重事實

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（中央社記者呂佳蓉北京3日電）針對美方表示，中方違反美中日內瓦經貿會談共識，並採取一系列消極行動，中國外交部發言人林劍今天回應，敦促美方尊重事實，停止散布虛假訊息，糾正有關錯誤做法。

美中的經貿協議可能因稀土問題面臨破裂風險。美國總統川普不滿中國違反貿易協議，指「當好人」將到此為止。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）1日對此表示，北京扣住原本同意釋出的稀土，也許是中國體制出了問題，或許是蓄意，要等「川習」通話才知道，相信很快就有相關安排。

據陸媒澎湃新聞報導，今天在中國外交部的例行記者會上，有媒體提問：美方近期不斷指稱中方違反美中日內瓦經貿會談共識，採取了一系列消極行動，中方對此有何回應？

林劍表示，中國商務部發言人此前已就此表明中方嚴正立場。日內瓦共識是中美雙方在相互尊重、平等協商的原則下達成的；中方本著負責任的態度，認真落實日內瓦共識。

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他說，美方在毫無事實根據的情況下，對中方抹黑指責，頒布對中晶片出口管制、暫停對中晶片設計軟體銷售、宣布撤銷中國留學生簽證等極端打壓措施，嚴重破壞日內瓦共識，也損害了中方正當權益，中方對此堅決反對，已提出嚴正交涉。

林劍表示，中方要再次強調，施壓和脅迫不是與中方打交道的方式。敦促美方尊重事實，停止散布虛假訊息，糾正有關錯誤做法，以實際行動維護雙方達成的共識。（編輯：楊昇儒）1140603