美中貿易僵局 新華社：習近平應約與川普通話

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（中央社台北5日電）新華社報導，中國國家主席習近平台北時間今晚「應約」與美國總統川普通電話。這是兩人自1月中旬以來首度通話，也是川普1月20日回任美國總統以來，兩人首度通話。

美中兩國5月間在日內瓦達成關稅休戰90天的協議。華爾街日報報導，中國在稀土議題上讓步是談判出現進展的關鍵，雙方同意降低關稅90天，中國恢復對美輸出科技業與製造業所需的稀土原料，但北京事後卻延遲核發稀土出口許可。

為此，川普（Donald Trump）5月30日指控中國違反雙方在日內瓦達成的協議，這一指控導致美中關係一度趨於緊張。

美國財經媒體CNBC美東時間2日報導，一名不具名白宮資深官員透露，川普與習近平可能在本週通話。這名資深官員指出，兩位領袖可能「很快」就會一對一通話，「但不會是今天（6月2日）」。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）同一天告訴媒體，「我可以證實，兩位領導人本週可能通話」。

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而在上述報導之前不久，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）公開表示，兩國領袖「很快就會直接通話」。

針對外媒相關提問，中國外交部發言人林劍3日在例行記者會表示，「我沒有可以提供的消息」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1140605