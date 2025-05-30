美財長：美中關稅談判略停滯 需川普習近平參與

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，美國與中國的貿易談判「稍微停滯」，最終若要達成協議，很可能需要美國總統川普和中國國家主席習近平直接參與。

路透社報導，貝森特主導的談判在兩週前取得突破性成果，全球兩大經濟體美國和中國的貿易戰暫時休兵。貝森特告訴福斯新聞（Fox News），在那之後進展緩慢，但他表示預期未來幾週將有更多談判。

貝森特說：「我相信川普總統和習主席可能會在某個時候通話。」

他說：「鑒於談判的規模和複雜性…這將需要雙方領導人相互權衡。」他還說：「他們關係良好，我相信川普總統表明他的意願時，中方會坐下來談判。」

美中同意在90天內暫緩互徵高達3位數的關稅，激勵全球股市大漲。然而這項協議並未解決川普對中國商品加徵關稅的根本原因，主要是美國長期以來抱怨中國以國家為主導、以出口驅動的經濟模式，相關議題仍待未來談判解決。

自美中5月中旬達成協議以來，川普政府專注於與印度、日本和歐洲聯盟（EU）等其他主要貿易夥伴進行關稅談判。川普上週揚言對歐盟商品徵收50%關稅，但後來暫緩執行。

透過 Google News 追蹤中央社

美國國際貿易法庭（Court of International Trade）昨天裁定，川普根據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）大舉對中國和其他國家商品徵收關稅屬踰越權限，但不到24小時後，聯邦上訴法院恢復川普的全面性關稅，並表示暫停執行貿易法庭的裁定，以考量川普政府的上訴。上訴法院指示本案原告與政府分別在6月5日與6月9日前答覆。

貝森特稍早表示，日本等部分貿易夥伴帶著誠意進行談判，他並未發現他們的立場因貿易法庭的裁定而有所改變。貝森特說，他明天將在華府會見日本代表團。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1140530