習近平與李在明通話 稱加強中韓各層級各領域交流

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（中央社台北10日電）中國國家主席習近平今天與韓國新任總統李在明通話。習近平表示，中韓應推動戰略合作夥伴關係邁向更高水平，要加強各層級各領域交流。據中方消息，李在明稱高度重視韓中關係，願推動深入發展。

新華社今天報導，中國國家主席習近平10日上午與韓國總統李在明通電話，再次祝賀李在明當選總統。習近平曾在4日向李在明致賀電。

習近平指出，建交33年來，兩國超越意識形態和社會制度差異，積極推進各領域交流合作。一個健康穩定、持續深化的中韓關係，順應時代發展潮流，符合兩國人民根本利益，也有利於地區及世界和平穩定和發展繁榮。

習近平強調，中韓應堅守建交初心，推動中韓戰略合作夥伴關係向更高水平邁進。要加強各層級各領域交流，增進戰略互信；要密切雙邊合作和多邊協調，確保全球和地區產業鏈供應鏈穩定暢通；要深化人文交流；要尊重彼此核心利益和重大關切，確保中韓關係始終沿著正確軌道向前發展。

據中方消息，李在明對此表示贊同，並稱高度重視韓中關係，願和中方一道，推動雙邊睦鄰友好關係深入發展，讓韓中合作取得更多成果。

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李在明以49.42%的得票率贏得韓國第21屆總統大選，並在4日宣誓就職。而他最受各界議論的觀點，就是對中國相對親善的態度，且表現在以往的公開發言中，使他被普遍視為立場「親中」的韓國總統。

李在明上任後已分別於6日和9日和美國總統川普和日本首相石破茂通電話。（編輯：謝怡璇/張淑伶）1140610