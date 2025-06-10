李在明與習近平通話 盼加強經濟與安全合作

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（中央社首爾10日綜合外電報導）韓國總統辦公室表示，韓國總統李在明與中國國家主席習近平今天通話時，承諾在經濟關係以及朝鮮半島的和平與安全方面取得實質性進展。

路透社報導，韓國總統辦公室發言人姜由楨表示，這是李在明上週就任總統後，首度與習近平通話。李在明告訴習近平，他希望兩國在經濟、安全、文化領域，尋求更多積極的交流與合作。

姜由楨在簡報會上指出，「李總統要求中國在朝鮮半島無核化以及和平與安全方面，扮演建設性角色」。

姜由楨也說道：「習主席就此回應，中方會為解決這些議題努力...因為這些是兩國共同的利益」。

李在明4日就任韓國總統後，已先後與美國總統川普與日本首相石破茂通話，今天再與第3位外國領袖交換意見。

李在明表示，他與習近平於上午11時30分（台灣時間10時30分）通話。

中國官媒新華社報導，習近平在電話中告訴李在明，北京和首爾應為「地區和國際形勢注入更多確定性」，並「推動中韓戰略合作夥伴關係向更高水準邁進」。

法新社報導，長久以來，首爾當局一直在中國這個韓國最大貿易夥伴，和美國這個國防保障者之間拿捏平衡。

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而李在明在競選期間就暗示，他會尋求改善韓國與中國的雙邊關係。

他也因為曾經直言「中國跟台灣國內的問題變成怎樣，跟我們有什麼關係」，而引發外界憂心。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1140610