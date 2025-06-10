李在明習近平通話 同意擬在今年APEC峰會會面

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（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）韓國總統李在明今天上午與中國國家主席習近平通話，李在明呼籲中國為朝鮮半島非核化和平與安定發揮建設性作用，習近平則表示，朝鮮半島和平符合兩國共同利益。另雙方同意若有機會，將安排在今年亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間會面。

韓國總統辦公室發言人姜由楨在簡報會中表示，李在明今天上午11時30分起與習近平進行約30分鐘通話。習近平在通話中再次祝賀李在明勝選，期盼為發展中韓戰略合作夥伴關係共同努力。

李在明則表示，希望韓中兩國能基於互惠、平等的精神，促進在經濟、安保、文化及人員交流等各方面的交流與合作。他也提到，希望中國能為了朝鮮半島非核化和平與安定，發揮建設性作用。

習近平回覆，朝鮮半島的和平穩定符合兩國共同利益，中方也會為解決問題及朝鮮半島和平安定努力。但中國外交部稍早公開的新聞稿中並未提及此點。

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兩人也談及APEC峰會，由於韓國為今年主辦國，中國將是2026年主辦國，雙方都同意緊密合作。韓聯社引述政府高層說法報導，李在明與習近平也同意若有機會，將安排在峰會期間會面；政府官員表示，這將是習近平睽違11年訪韓，可能成為兩國關係重要轉機。

李在明稍早也透過社群網站發文，表示透過這次通話確認中方有意持續發展兩國關係，並稱中國為「經濟、安保等所有方面的重要夥伴」。（編輯：唐佩君）1140610