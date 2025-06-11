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習近平與白俄總統舉行家宴 女兒習明澤首現身

2025/6/11 10:28
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（中央社台北11日電）中國國家主席習近平日前與到訪的白俄羅斯總統魯卡申柯會晤，地點選在中南海，而非一般接待外賓的人民大會堂等，引來外界揣測。據白俄羅斯國家通訊社報導，習近平在中南海為魯卡申柯舉行家庭式晚宴，習近平的獨生女習明澤也首次陪同出席。

魯卡申柯（Alexander Lukashenko）2日至4日訪問中國，新華社4日報導，習近平在中南海會見魯卡申柯，而非一般接待外賓的釣魚台國賓館或人民大會堂，當時已引起外界揣測。

白俄羅斯國家通訊社（BelTA）8日報導，白俄羅斯第一副總理斯諾普科夫接受白俄羅斯國家電視台訪問，談及魯卡申柯與習近平會晤的情況。

斯諾普科夫表示，在雙方的工作會談中，習近平對魯卡申柯說：「我的朋友，我們之間有特殊的關係，所以這次我們的晚宴將是家庭式的。在與外國領導人的家庭式晚宴中，我的女兒將首次出席。」

斯諾普科夫強調，以上是習近平的原話，並指「這是兩位朋友、兩位領導人、兩位充滿相同能量的人之間的會晤。」

不過，在白通社的照片中沒有習明澤的身影。

據公開資料，習明澤1992年6月25日出生，曾於2010年代初以化名入讀美國哈佛大學，2014年自哈佛大學畢業後回國。習明澤一直保持低調，未有公開露面。2018年有南韓媒體報導，習近平當時訪問中東和非洲地區，習明澤首次陪同出訪，引來外界揣測，包括習近平擔心自己出國對習明澤安全造成影響，及習近平想培養女兒進入政界等。

白通社的報導又指出，魯卡申柯與習近平的會晤「首次在中國領導人的府邸—中南海舉行」，這體現了兩國元首之間的特殊情誼和友誼。

報導引述習近平表示：「我的辦公室就在隔壁。這是我第一次在這裡接待您。」兩人會談兩個半小時後，魯卡申柯向記者表示，「這是一次小圈子裡的家庭聚會。既不是官方的，也不是工作上的，而是家庭聚會。」

在白通社的報導中，多次強調魯卡申柯與習近平的會晤是「家庭友好的晚宴」、「家庭友好型的訪問」。

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據新華社4日報導，習近平會見魯卡申柯時表示，中國和白俄羅斯是真朋友、好夥伴。雙方一直以誠相待、以信相交。魯卡申柯則表示，中國堅定維護多邊主義，反對單邊主義和制裁施壓，白方願與中方共同捍衛國際公平正義。

根據公開資料，習近平以往曾與外國元首在中南海會面，包括2014年與時任美國總統歐巴馬在中南海瀛台會晤。（編輯：陳鎧妤/張淑伶）1140611

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