中國將對非洲53國 實施100%稅目產品零關稅

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（中央社台北11日電）中國國家主席習近平今天向中非合作論壇成果落實協調人部長級會議致賀信時表示，中國願透過商簽共同發展經濟夥伴關係協定，落實對53個非洲建交國實施100%稅目產品零關稅。

據新華社、央視新聞報導，習近平在致賀信中表示，當前國際形勢變亂交織，中國堅持以中國大市場為非洲等全球南方夥伴提供新動能。中國願透過商簽共同發展經濟夥伴關係協定，落實對53個非洲建交國實施100%稅目產品零關稅舉措，同時為非洲最不發達國家對中出口提供更多便利。

習近平並表示，中國願與非方落實十大夥伴行動，加強綠色產業、電子商務和支付、科技、人工智慧等重點領域合作，深化安全、金融、法治等領域合作。

中國外交部下午舉行例行記者會，發言人林劍也提到，中非合作論壇成果落實協調人部長級會議在湖南長沙舉行，習近平向會議致賀信，宣布將落實對53個非洲建交國，實施100%稅目產品零關稅舉措。

林劍表示，近年在中非合作論壇引領下，中非關係實現跨越式發展。今年前5個月，中國對非進出口約人民幣9630億元（下同，約新台幣4兆元），年增12.4%，創歷史同期新高。

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據中國海關統計，其中，對非洲出口5995.7億元，增長20.2%；自非洲進口3636.4億元，增長1.6%；近年來，中非農產品貿易規模更不斷擴大，2024年進出口首次突破700億元。

去年9月，習近平在2024年中非合作論壇上表示，決定給予包括33個非洲國家在內的所有與中國建交的最低度開發國家100%稅目產品零關稅待遇。（編輯：謝怡璇/楊昇儒）1140611