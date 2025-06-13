紐西蘭總理將訪中國與歐洲 會習近平與歐盟領袖

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（中央社威靈頓13日綜合外電報導）紐西蘭政府今天在聲明中表示，總理盧克森（Christopher Luxon）下週將訪問中國和歐洲，與中國國家主席習近平、國務院總理李強以及歐盟領導人會面。

路透社報導，盧克森說：「中國是紐西蘭最大的貿易夥伴，也是我們經濟的重要組成部分。在充滿挑戰的全球形勢下，與中國就紐西蘭至關重要的議題分享看法與進行接觸，這是必不可少的。」

這是盧克森自2023年底就任紐國總理以來首次訪問中國。他的前任希金斯（Chris Hipkins）曾於2023年6月訪問中國。

紐西蘭政府表示，此次訪問中國將聚焦兩國成長中的貿易，同時也將尋求加強教育和旅遊交流，並為紐西蘭企業創造最大機會。去年紐中兩國貿易額超過230億美元。

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聲明指出，盧克森隨後將前往歐洲，在布魯塞爾（Brussels）和海牙（Hague）進行雙邊訪問，屆時他將與歐盟領袖及各國領導人會面，討論貿易、安全和不斷變化的地緣政治局勢。

盧克森也將出席在荷蘭舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會，並與幾位北約領導人進行一對一會談。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1140613