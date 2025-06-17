習近平見哈薩克總統 喊維護開發中國家利益

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（中央社記者呂佳蓉北京17日電）中國國家主席習近平當地時間16日下午與哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）舉行會談。習近平表示，面對變亂交織的國際形勢，雙方要維護開發中國家共同利益。

習近平昨天抵達哈薩克首都阿斯塔納，將出席第2屆「中國—中亞峰會」。「中國—中亞峰會」於2023年5月在西安首次召開，這次是首度在中亞國家舉辦。

據新華社，習近平在與托卡葉夫見面時表示，雙方要以高水準戰略互信引領雙邊關係發展，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續堅定相互支持，在亂雲飛渡中做彼此堅強的後盾。

他又說，要以高品質共建「一帶一路」促進兩國合作提質升級，鞏固貿易、投資、能源等傳統合作優勢，推進跨境鐵路項目建設和口岸基礎設施改造，提升互聯互通水準，拓展高新技術合作。

習近平也指，面對變亂交織的國際形勢，中哈雙方要堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，踐行真正的多邊主義，維護廣大開發中國家共同利益。

習近平表示，中方高度評價哈薩克為第2屆「中國－中亞峰會」所做大量籌備工作，相信這次會議將書寫中國與中亞合作新篇章。

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據中方訊息，托卡葉夫指出，中哈雙方有著加強合作的強烈政治意願，在主權、安全等涉及彼此核心利益問題上相互支持，不受國際局勢變化影響。兩國要高品質共建「一帶一路」，拓展貿易、投資、工業、農業、能源、交通等領域合作，密切文化、教育、體育、旅遊等領域人文交流。

托卡葉夫表示，「哈方高度評價並積極支持中國維護國際公平正義的擔當努力」，願與中方在聯合國、上海合作組織、金磚、中國－中亞機制等多邊機制中繼續密切合作。（編輯：張淑伶）1140617