白宮：川普正在檢視美中協議細節 中國同意開放市場

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓11日專電）美中官員在倫敦進行2天經貿談判後，已針對貿易架構達成共識。白宮發言人李威特今天表示，美國總統川普正和貿易團隊檢視相關細節，川普對聽到的內容感到滿意；中國也同意在協議之外，向美國開放市場。

川普（Donald Trump）今早在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，「我們和中國的協議已達成，僅待習主席和我最後批准。中國將預先供應全部磁鐵和任何必要的稀土」。同樣地，美國將依雙方同意的事項，讓中國學生就讀美國大學及學院。

他還說：「我們總計獲得55%的關稅，中國則是10%，雙邊關係非常好！」

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）下午在記者會被問及美中貿易協議時表示，川普正和他的貿易團隊討論並檢視美中協議的具體細節。「根據總統聽到的內容，他感到滿意」。她還說，中國已同意在協議之外，向美國開放市場。

至於美中達成的協議，李威特表示，「我們將回到在日內瓦達成有關中國向美國釋出部分關鍵礦產和磁鐵的條款，我們也已同意完全遵行日內瓦協議」。

對於媒體問及美國是否移除對中國的出口管制，李威特僅說，「我們完全遵守日內瓦協議」。

另一方面，美方談判代表之一、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受美國財經媒體CNBC訪問表示，中國雖在雙邊貿易談判中一再要求美方放行晶片，但美國不會將最佳晶片給中國。他還說，即使美中達成貿易協議，目前對中國所課55%關稅不會改變。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）國際經濟專家華特斯（Riley Walters）接受中央社記者訪問時表示，美中關係之中存有許多問題，這項協議看起來主要只處理當前迫切的問題，包括美國所需的磁鐵和稀土供應，以及中國學生簽證的安排。

他認為，若美對中關稅設定在55%，仍是非常高額的關稅，「但至少不再充滿不確定性」。不過，「這是否能大幅減少美國對中國的貿易逆差，又是另一個問題了」。

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美國和中國代表團在英國倫敦密集磋商2天後，外電昨天報導，盧特尼克表示，雙方敲定的架構為5月在日內瓦達成的共識增添實質內容。雙方當時在日內瓦同意90天內暫緩互徵高達3位數的關稅。

盧特尼克指出，在倫敦達成的協議將使美國取消部分近期實施的出口管制，但未透露具體細節。這項架構還需美中領導人批准。（編輯：張芷瑄）1140612