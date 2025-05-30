開鍘中國留學生 美國務院：不會容忍中共竊取研究成果

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）今天表示，美國不會容忍中國共產黨「利用」美國的大學，以及竊取美國研究成果及智慧財產等行徑。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天表示，將與國土安全部合作，大力撤銷中國學生的簽證，包括與中共有關聯者或在關鍵領域就讀者。

路透社報導，布魯斯今天在國務院的簡報會上，拒絕透露昨天宣布的計畫會影響多少中國學生，但表示官員將仔細審查任何「被視為對國家構成威脅或問題」的人。

她拒絕詳細說明將如何決定誰構成威脅。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

布魯斯表示：「說到維護美國安全，我可以在此進一步指出，美國不會容忍中共利用美國的大學或竊取美國的研究智慧財產或技術，來增強其軍事實力、進行情報蒐集或壓制反對聲音。」

川普政府已下令駐各地使領館，停止為學生和交換訪客簽證的申請人安排新的預約。被問及何時恢復預約時，布魯斯建議申請人持續查看美國簽證系統。（譯者：楊昭彥/核稿：楊惟敬）1140530