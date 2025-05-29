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美將大力撤銷中國學生簽證 北京：已提交涉

2025/5/29 16:08
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（中央社台北29日電）美國國務卿盧比歐宣布，美方將大力撤銷中國學生的簽證。中國外交部發言人毛寧今天抨擊此舉干擾兩國正常人文交流，表示已向美方提出交涉；當被問及是否會對中美關係產生進一步影響，她未正面回應。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）28日發表聲明，表示將與國土安全部合作，大力撤銷中國學生的簽證，包括與中共有關聯者或在關鍵領域就讀者。「我們也將修訂簽證標準，強化對未來所有來自中國及香港的簽證申請審查」。

據陸媒澎湃新聞，中國外交部29日下午舉行例行記者會，毛寧回應媒體相關提問時稱，美方以意識形態和國家安全為藉口，無理取消中國留學生簽證，嚴重損害中國留學生的合法權益，干擾兩國正常人文交流。中方對此堅決反對，已向美方提出交涉。

她說，美方這一政治性歧視性做法，戳穿了美國一貫標榜的所謂「自由開放」謊言，只會進一步損害美國的自身、國際形象和國家信譽。

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據報導，彭博社記者追問：「中方認為針對中國留學生簽證的決定，是否是會對包括中美貿易在內的其他中美關係領域產生進一步影響？」

毛寧未正面回應，她說，對於中美關係，中方的立場是一貫的。「我們希望美方能夠同中方相向而行，能夠多做建設性的事情，多做有利於中美關係健康、穩定、可持續發展的事情。」（編輯：楊昇儒/張淑伶）1140529

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