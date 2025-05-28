傳美暫停留學生簽證面試 美駐中使館：面談辦證如常

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（中央社台北28日電）美媒報導，川普政府考慮要求所有申請赴美留學的外國學生接受社群媒體審查，美國使領館並已暫停安排新的學生簽證申請面試。但央視報導，美國駐中國大使館人員今天表示，目前沒有收到相關訊息，包括申請和面談在內的簽證辦理一切正常進行。

儘管近年來受美中關係緊張影響，中國留美學生人數呈現下降，但仍是美國境內外國留學生的大宗。根據「2024美國門戶開放報告」顯示，2023至2024學年，中國赴美國大學的留學生人數仍達27.7萬，雖較上一學年減少4.2%，但仍占美國大學外國留學生的約1/4。

根據報導，央視新聞今天上午致電美國駐中國大使館，詢問目前學生簽證是否已經全面暫停受理。館內一名不具名的工作人員表示，目前沒有收到相關訊息，包括申請和面談在內的簽證辦理一切正常進行。

這名工作人員並表示，中國民眾辦理相關簽證，仍可在美國簽證官網（www.ustraveldocs.com）進行預約。

中國外交部發言人毛寧下午則在例行記者會上對此表示，中方一貫認為，正常的教育合作和學術交流不應當受到干擾。中方敦促美方確實保障包括中國留學生在內的各國留學生的合法正當權益。

美東時間27日，美國政治新聞媒體Politico獨家引述美國國務院電報，指川普政府正考慮要求所有申請赴美留學的外國學生接受社群媒體審查，審查內容目前還不明確；美國使領館已接獲指示暫停安排新的學生簽證申請面試。

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報導引述一份美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）當天簽署的電報，內容提到為了準備這項審查措施，美國政府指示駐外使館與領事單位暫停安排新的學生簽證申請面試。這項措施如果執行，可能會大幅減緩學生簽證的處理速度，也可能衝擊許多高度依賴外國學生來增加收入的美國大學。

電報提到，為準備擴大社群媒體審查範圍，即日起領事部門不應增加任何額外的學生或交流訪問者（F、M 及 J類）簽證預約名額，直至發布進一步指引。預料未來幾天內將有進一步指示。（編輯：邱國強/張淑伶）1140528