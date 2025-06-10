美中倫敦談判期間 任正非：華為晶片仍落後美國一代

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京10日電）在美中經貿磋商機制首次會議在倫敦舉行之際，中共黨媒人民日報今天在頭版刊登華為創辦人任正非的專訪。任正非表示，單就晶片，華為還是落後美國一代，並且認為面對外部封鎖打壓「想也沒有用，不去想困難，一步一步往前走」。

美中目前正在倫敦進行新一輪經貿談判。在日內瓦經貿談判結束後的一個月內，美中互相以晶片與稀土掐脖子。面對美國的限制與科技管制，華為是主要對象之一，而中國則是打出稀土牌。

人民日報今天在頭版刊登「國家越開放，會促使我們更加進步——對話任正非」的文章，當中問了任正非18個問題，涉及面對外部封鎖打壓、昇騰晶片被警告使用風險、華為遇到的困難、如何看待基礎研究、人工智慧前景、中國的未來等等。

被問及面對外部封鎖打壓，遇到很多困難，心裡怎麼想？任正非回應，「沒有想過，想也沒有用。不去想困難，幹就完了，一步一步往前走」。

美國商務部5月13日警告，「在世界任何地方」使用華為的昇騰（Ascend）AI晶片，均違反美國政府出口管制，隨後將表述調整為較和緩的「警告業界使用中國先進電腦晶片，包括特定華為昇騰晶片的風險」。任正非說，「中國做芯片（晶片）的公司很多，許多都做得不錯，華為是其中一家。美國是誇大了華為的成績，華為還沒有這麼厲害。」

他說，要努力做才能達到美國的評價，「我們單芯片（晶片）還是落後美國一代，我們用數學補物理、非摩爾補摩爾，用群計算補單芯片（晶片），在結果上也能達到實用狀況。」

任正非還說，中國在中低端晶片上是可以有機會的，中國數十、上百家晶片公司都很努力。特別是化合物半導體機會更大。「軟件（軟體）是卡不住脖子的，那是數學的圖形符號、代碼，一些尖端的算子、算法壘起來的，沒有阻攔索」。「困難在我們的教育培養、人才梯隊的建設。中國將來會有數百、數千種操作系統，支持中國工業、農業、醫療等的進步」。

任正非還強調基礎理論研究的重要性，表示當中國擁有一定經濟實力的時候，要重視理論特別是基礎理論的研究。基礎研究不止5至10年，一般要10年、20年或更長的時間。如果不搞基礎研究，就沒根。即使葉茂，欣欣向榮，風一吹就會倒。

他說，買國外的產品很貴，因為價格裡面就包含他們在基礎研究上的投入。「所以，中國搞不搞基礎研究，也要付錢的，能不能付給自己搞基礎研究的人」。

對於人工智慧的未來，任正非說，人工智慧也許是人類社會最後一次技術革命。人工智慧發展要經歷數十年、數百年。「不要擔心，中國也有很多優勢」。

透過 Google News 追蹤中央社

任正非說，中國有數億青少年，他們是國家的未來。人工智慧在技術上的要害，是要有充足的電力、發達的訊息網路。發展人工智慧要有電力保障，中國的發電、電網傳輸都是非常好的，通訊網路是世界最發達的，「東數西算的理想是可能實現的」。

他並說，晶片問題其實沒必要擔心，「用疊加和集群等方法，計算結果上與最先進水平是相當的。軟件（軟體）方面，將來是千百種開源軟件（軟體）滿足整個社會需要」。（編輯：張淑伶）1140610