金融時報：中國企業因應美晶片管制 啟動自主研發

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（中央社倫敦29日綜合外電報導）「金融時報」（Financial Times）今天報導，中國科技巨擘為因應輝達（Nvidia）處理器庫存減少和美國出口管制緊縮，已啟動轉向自主研發晶片的程序。

「金融時報」引述業界主管說法報導，阿里巴巴、騰訊和百度等中國科技企業正開始測試替代性半導體，以滿足國內日益增加的人工智慧（AI）需求。

美國總統川普政府今年4月嚴厲打擊中國科技公司仰賴的輝達H20晶片銷售，導致美中貿易關係緊繃，這些企業不得不加強緊急應變計畫。H20是一款因應前總統拜登政府限制而專門設計的產品。

知情人士說，美國緊縮出口管制，使中國科技集團更急迫要採取行動，他們現有的輝達晶片庫存量僅夠維繫AI開發至明年初左右。

百度AI雲端集團負責人沈抖上週告訴分析師，百度可以從一系列晶片選項中做出選擇，尤其是在解決問題的推論處理方面，以取代輝達晶片。

他說：「我們認為隨著時間推移，在國內研發的自主晶片和效率日益增強的國產軟體堆疊下，將共同為中國AI生態系統的長期創新奠定堅實基礎。」

阿里巴巴集團執行長吳泳銘本月稍早說：「我們正積極探索不同的解決方案，以因應客戶不斷增加的需求。」

騰訊總裁劉熾平也在法說會指出，騰訊正嘗試提升晶片使用效率，並考量替代性產品。

中國國家安全部附屬智庫本月表示，美國出口管制雖令人痛苦，但也「引發國內高階AI晶片獨立創新的熱潮，華為的昇騰晶片系列就是最好例證」。

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中國現代國際關係研究院在社群媒體發文說：「中國國內實體已展開大規模採購並使用昇騰晶片。」

報導提到，截至目前，華為晶片的最大買家一直是中國移動等國營企業，以及屬於國防、健康照護或金融等敏感產業的企業。現在，預計將有更多中國科技公司競相取得華為的晶片。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1140530