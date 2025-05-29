黃仁勳：中國AI對手已經進化 技術日益強大

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（中央社紐約28日綜合外電報導）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天接受彭博訪問時表示，中國人工智慧（AI）競爭對手正在填補美國公司退出中國市場後留下的空缺，技術也日益強大。

他接受彭博電視（Bloomberg Television）訪問時表示，被美國政府列入黑名單的中國科技公司華為變得「相當強大」，「中國競爭對手已經進化了」。

美國對中國祭出出口限制，等於已將輝達排除在中國這個最大的晶片市場之外，預計該公司單是本季的銷售額就會損失80億美元。在今天的季度財報電話會議上，黃仁勳花了許多時間主張美國政府應該放寬限制。

他指出，阻止AI技術落入中國人之手的預期目標並未實現，反而助長了中國本土企業找到替代方案。他說，由於不能再依賴美國供應商，騰訊及其他主要買主轉向華為採購也是無可厚非。

黃仁勳示警，美國產品和中國替代品之間的差距正在縮小。華為最新的AI晶片性能與輝達H200相近。在近幾個月被新產品取代之前，H200一直是最先進的元件。

根據新規定，輝達甚至不能將其H20晶片銷往中國。該元件是H200的降級版本。

「你不能低估中國市場的重要性，這裡是世界上最大的人工智慧研究人員聚集地。」

黃仁勳表示，他希望世界上所有的人工智慧研究人員和開發人員都能使用美國技術。他說：「無論我們近期的營收如何成功，我們都不能忽視中國市場非常重要這一事實。」

黃仁勳也被問到美國撤銷部分中國學生簽證一事，以及此舉會如何影響輝達。

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出生於台灣的黃仁勳表示：「我相信政府仍然非常深刻地認識到移民的重要性。你看，就是一名移民；我認識很多移民來到美國是為了創造美好的生活，而我們當中有許多人都為美國的科技產業做出了巨大貢獻。」

黃仁勳表示，他相信這種情況將會持續下去，「我們希望最優秀的人才能來到這裡」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140529