輝達未受對中出口禁令影響 今年首季財報亮眼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖漢原紐約28日專電）在川普關稅與中國市場受限下，輝達（Nvidia）今天再度交出今年首季亮眼財報。執行長黃仁勳指出，中國500億美元AI晶片市場實際上已對美國業者關閉，但國際間對輝達AI架構仍然需求強勁。

即使因禁令無法向中國出售25億美元（約新台幣750億美元）的H20晶片，並預期因政策影響造成80億美元營收損失，輝達今年第一季營收達到440億美元，超過市場預期。資料中心營收成長高達73%，為391億美元，顯示輝達包括晶片與架構的整合性資料中心業務已是營運重心。

扣除折舊等非核心支出後的調整後淨利成長31%，達到199億美元。第2季營收預測為450億美元，加減2%，略低於分析師預期。

華爾街日報（Wall Street Journal）指出，受到川普（Donald Trump）政府晶片禁令影響，輝達即使無法向中國出售高階人工智慧晶片，業務仍蓬勃，再度創下新紀錄。

雖然輝達近乎無法在中國市場營運，部分投資人仍因川普政府放鬆對其他國家晶片出口管制，每年將有大量人工智慧處理器送往中東國家而感到鼓舞。

財經頻道CNBC報導，輝達執行長黃仁勳在公布財報後的投資人電話會議中指出，對美國晶片業來說，中國的500億美元AI晶片市場實際上已經關閉，由於禁止對中出口H20晶片，在中國的Hopper資料中心業務已經告終。

他在聲明中強調，國際市場對輝達的AI架構需求仍然強勁。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）表示，因為OpenAI因素，微軟（Microsoft）已經使用上萬個Blackwell中央處理器，預期還將增加數十萬的GB2000系列產品。

電玩晶片業務上，輝達較去年同期成長42%，達到38億美元。自動化與機器人部門因自駕車晶片與軟體需求，成長達72%，為5億6700萬美元。（編輯：陳慧萍）1140529