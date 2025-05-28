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郭智輝：打造台南成機器人生產重鎮 將建300公頃園區

2025/5/28 21:43
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（中央社記者劉千綾台北28日電）政府提出AI新10大建設計畫，經濟部長郭智輝表示，未來機器人研究將由工研院南分院執行，並規劃約300公頃園區用地，台南將成為生產機器人的重鎮。此外，經濟部針對今年大學畢業生祭出AI訓練計畫，希望達成培育20萬AI人才目標。

2025台北國際電腦展（COMPUTEX）日前順利落幕，今年AI機器人等趨勢討論持續熱絡，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳看好人形機器人是下一波工業革命。行政院長卓榮泰近期也透露，政府準備擬訂「AI新10大建設」。

郭智輝今天接受「筱君台灣PLUS」節目專訪表示，AI新10大建設由國科會主導，未來機器人研究將由位於台南六甲的工研院南分院執行，附近也將成立約300公頃的園區，聚焦機器人生產，「未來台灣生產機器人的重鎮就在台南」。

郭智輝指出，未來5年AI、人型等各式機器人將進入急速成長期，製造和服務業應用機器人將成為趨勢，經濟部也大力推動AI人才，未來目標培養20萬人才，並在服務業培養更多技術員，以提升產業競爭力。

郭智輝表示，經濟部透過相關法人單位培育AI人才，以汽車零組件開模具為例，透過AI僅需2天就可以完成，藉此不僅可訓練學員開發產品，也能協助新進工程師學習操作技術。

郭智輝指出，現在除了訓練廠商的在職員工，也將針對今年畢業生祭出訓練計畫，本科生只需要學習4個月，後面4個月安排實習，實習階段每月可領新台幣3萬元，未來可能由雇主負擔；也就是說，學員參加計畫8個月後就可以找到工作。

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郭智輝表示，假設是非本科系學生，則須接受8個月訓練，期間的學雜費由政府負擔，之後再進入企業實習；若是國際學生，政府會額外提供住宿和生活費補助。

根據經濟部規劃，首波AI新秀人才培訓課程預計下半年啟動，台北科技大學、台北大學、成功大學和虎尾科技大學試辦，4間學校預計共160名學生將先進行第一波訓練，並分為本科生、非本科生，培訓完成後，經濟部將協助產業人才媒合。（編輯：潘羿菁）1140528

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