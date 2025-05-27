輝達擬進駐北士科 北市府：新壽回函繼續履約

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（中央社記者楊淑閔、劉建邦台北27日電）外傳輝達台灣總部將落腳北士科T17、T18，但新壽直到15日仍未完成都審。台北市地政局今天表示，中午前收到新壽回函，內容包括繼續履約等3大重點。

輝達執行長黃仁勳上週宣布輝達台灣總部將落腳北投、士林，外傳地點將落在新光人壽得標的北投士林科技園區T17、T18基地。北市府23日去函新壽詢問基地開發進度，新壽回應整理相關資料後，26日函覆市府。

不過台北市地政局長王瑞雲今天在台北市議會備詢時說，市府是今天中午前收到回函，內容包括3大重點，首先是新壽表示因來不及準備資料，所以26日沒有派員前往市府說明；其次是有關都審進度落後，新壽說明送件到補件的過程，但沒提到策進作為；第三點則表示依合約繼續履約。

（中央社製圖）

國民黨籍市議員張斯綱要求市府對於新壽是否跟輝達達成協議，態度要更積極。台北市法務局長連堂凱說，新壽、還有像是金控都是高度管制行業，重大交易需經董事會通過，才能對外發布，2間大公司做事較謹慎，要靜候一下。

台北市長蔣萬安隨即重申，無論最後決定在哪一塊基地，市府都做過推演，需要來申請變更、建蔽率調整、後續請照、移轉等，只要最後輝達拍板確定，行政上都能協助。

T17、T18基地之間的道路是否達1000坪，以及會否劃入基地。王瑞雲說，沒有這麼大，但不管面積多少，變成可建地，權利金一定要重談，法規上要求要由估價師估價，前提會參考旁邊T16已完成的行情，依合約要由新壽申請，市府就可以啟動，但目前還沒有申請。

此外，張斯綱指當地交通規劃受關注。蔣萬安說，大業路會多一個閘口、連接洲美快速道路，再連接到國道，已做好評估。另外，大度路高架接洲美快速道路，在評估中；社子輕軌也有在規劃。

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台北市捷運局長鄭德發說，社子輕軌預計6年後做出來。台北市交通局長謝銘鴻允諾今年開始推動捷運接駁巴士。

有關當地教育規劃，蔣萬安說，已規劃要籌設洲美國小。（編輯：黃名璽）1140527