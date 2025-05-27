輝達炒熱房市話題 新紡吳昕恩：北士科土地只租不賣

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（中央社記者曾仁凱台北27日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前宣布台灣總部落腳士林北投，炒熱附近房市，在北士科一帶擁有大筆土地的新紡備受矚目，新紡董事長吳昕恩26日在股東會中表示，先前公開標售的新光友誼大樓千坪土地，順利的話最快年底可入帳，剩下的1.2萬坪土地持續朝都更、只租不賣方向開發。

輝達台灣總部可能落腳北士科T17、T18，對此，吳昕恩表示樂見其成。而在輝達效應加持下，新紡近日股價飆漲，27日股價收在新台幣81.7元，逼近30年新高價，對此，吳昕恩坦言「最近股價不是很合理」。

新紡昨天舉行股東會，吳昕恩表示，新紡在北士科一帶擁有約1.3萬坪工業用地，持續規劃都市更新與容積最佳化，未來擬開發辦公樓與廠辦大樓。

其中新光友誼大樓約千坪土地，目前正在公開標售中，底標價41億元，預計6月中結標，如果順利的話，最快今年底可以入帳。其餘1.2萬坪北士科土地，會持續朝都更、只租不賣方向規劃。

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此外，新紡旗下子公司新光資產管理、新福開發，與長虹建設在台北市西湖的合建案，土地約1800多坪，預計今年可取得建造，目標下半年動工，2至3年完工。該案為單棟工業用地建築，分回比例約2/3，未來不排除租賃或出售，將依合作方及市場需求決定。據了解，該案總銷約150億元，新紡估可分回約百億元。

新紡在桃園也有多筆土地，主要多為工廠用地，在全台也有一些零散土地資產。（編輯：楊凱翔）1140527