輝達擬進駐北士科進度 北市府：新壽稱無可奉告

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）輝達擬進駐北士科，外傳北市府發函新光人壽要求說明雙方交易情況。台北市地政局今天指出，因新壽的期程甘特圖顯示進度落後，才發函要求說明；另有口頭詢問輝達案進度，但新壽回覆「無可奉告」。

台北市議會民政委員會今天針對輝達（NVIDIA）選定在北士科興建台灣辦公室一事，多名台北市議員關切相關選址進度。

民進黨台北市議員陳賢蔚質詢指出，針對新壽是否回覆北市府說明與輝達合作方案、有無掌握訊息，認為北市府態度應強硬些，因這涉及北市資訊產業相關發展。

國民黨台北市議員李明賢質詢表示，現在新壽一定是在商言商，要放掉手中大魚不容易，北市府應善用政策工具，不要讓輝達當冤大頭。

（中央社製圖）

台北市地政局長王瑞雲答詢指出，依據新壽與北市府的地上權案合約進度，上週發現新壽所提供甘特圖顯示進度已逾期1週，所以主動發文請新壽到北市府說明，對方回電稱因資料準備不及，無法於今天到北市府說明，但會正式回函說明如何趕進度情形。

王瑞雲表示，針對輝達是否確定落腳T17、T18基地部分，在發函新壽的公文中並未特別提及，但在雙方電話中有主動口頭詢問新壽是否方便說明與輝達合作狀況，但新壽回覆「無可奉告」。

會後，地政局告訴中央社記者，日前發函新壽，主要是依新壽提供的期程甘特圖顯示進度落後，要求說明及函復策進作為，並非外傳要求新壽今天向北市府說明與輝達之間的交易情況。

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前台北市長柯文哲任內通過北投士林科技園區T16、T17、T18設定地上權案，新光人壽以新台幣44億元取得T17、T18地上權標案，金仁寶取得T16地上權標案。

甘特圖（Gantt Chart）是一種視覺化工具，可以幫助專案管理人員及團隊成員了解專案的時間軸、任務與進度。（編輯：戴光育）1140526