輝達擬進駐北士科 新壽：已函覆北市府T17、T18開發進度

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（中央社記者羅元駿台北26日電）輝達擬進駐北士科，外界關心輝達台灣總部是否確定坐落，新壽位於北士科T17、T18地上權基地。新壽今天回應，北市府在5月23日有來函詢問基地開發進度，公司整理相關資料後，今天也已函覆北市府。

輝達執行長黃仁勳上週宣布輝達台灣總部將落腳北投、士林，外傳地點將落在新光人壽得標的北投士林科技園區T17、T18基地。

台北市副市長李四川日前表示，取得地上權的新光人壽尚未向市府聯繫，不過輝達總部地點應是在北士科的T17、T18街廓。

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台北市地政局今天指出，因新壽的期程甘特圖顯示進度落後，發函要求新壽說明；另有口頭詢問新壽，關於輝達案進度，但業者回覆「無可奉告」。

新光人壽今晚簡單聲明表示，有關北士科T17、T18開發進度，在5月23日傍晚收到北市府來函詢問基地的開發進度，公司立即著手整理相關資料，並經法務及法令遵循單位審閱後，已在5月26日函覆北市府。（編輯：潘羿菁）1140526