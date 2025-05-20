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談台灣總部土地進度 黃仁勳：若市長支持將得到批准

2025/5/20 23:13
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（中央社記者江明晏台北20日電）輝達執行長黃仁勳今天談及H20晶片禁令直呼，「非常不幸」，對於北士科土地相關爭議，黃仁勳坦言，不太了解，但之前的租賃人會將其租約轉讓給輝達，如果市長支持，一切都會得到批准，呼籲「大家都打給市長，支持輝達來台灣」。

台北國際電腦展（COMPUTEX）今天起揭開序幕，黃仁勳行程一樣滿檔，上午現身鴻海董事長劉揚偉、聯發科執行長蔡力行的主題演講，下午則在COMPUTEX展場造訪雲達、鴻海、和碩等多家合作夥伴攤位，與廣達董事長林百里、鴻海董事長劉揚偉等同台。

晚間廣達董事長林百里在8號極品海鮮餐廳宴請黃仁勳，門外聚集大批媒體與粉絲，昨天在家中設宴款待黃仁勳的張忠謀夫婦今晚也現身，黃仁勳帶太太Lori與父母共同出席宴會。

針對為中國市場設計的降規版H20晶片遭美國管制出口，黃仁勳今晚受訪時表示，出口禁令非常不幸，中國是一個非常大且重要的市場，「我們已經在中國待了30年了」，H20禁令可能會對輝達造成龐大損失，這是一個不幸的損失，應該爭取中國市場，並盡可能讓美國科技在世界各地取得成功，希望政府能夠重新考慮，讓輝達有機會重返中國市場。

對於外界指出，輝達台灣總部座落士林、北投的土地相關爭議，黃仁勳說，不太了解爭論，但之前的租賃人會將其租約轉讓給輝達，如果市長支持，那麼一切都會得到批准。

黃仁勳也呼籲，「所以大家都給市長打電話，好嗎？告訴市長和大家，你支持輝達來台灣」。他也提到，台灣總部建築有點像一艘太空船，很可能是最美麗的建築，對此感到非常興奮。

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大約接近晚間10點左右，黃仁勳走出餐廳為粉絲在平板、帽子、棒球等物品上簽名，並與民眾熱情自拍，張忠謀夫婦也接續離開。

黃仁勳回應媒體表示，今天晚餐很不錯、海鮮很棒，也對於在台灣受歡迎感到感恩；至於和張忠謀、林百里聊了什麼，黃仁勳表示，「因為我父母今晚也在這，他們問我父母關於我的事，當然我父母因我感到驕傲」。（編輯：潘羿菁）1140520

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