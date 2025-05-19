黃仁勳宣布輝達海外總部落腳士林北投 北士科雀屏中選
2025/5/19 12:51（5/19 13:49 更新）
（中央社記者曾仁凱台北2025年5月19日電）輝達（NVIDIA）海外總部選址備受矚目，輝達執行長黃仁勳今天在台北國際電腦展（COMPUTEX）的專題演說中正式宣布將落腳台北北投士林。
黃仁勳表示，台灣現在的辦公室太小，但公司成長很快，輝達有很多很棒的工程師，所以要找一個新家，一個更大的辦公室。
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先前傳出輝達已和新光人壽有所接觸，可望落腳北士科T17、T18為海外企業總部，黃仁勳今天宣布為士林北投，雖未明確講出北士科，但地點符合，應可確定落腳處。
另方面，輝達也持續招兵買馬，近期開出全球上千個職缺，其中在台灣釋出94個職缺，名列全球第2，僅次於美國，顯示黃仁勳對於台灣的重視。根據輝達官網，這波徵才計畫橫跨美洲、歐洲、東北亞及東南亞。（編輯：張良知）1140519
黃仁勳COMPUTEX演講
影片來源：中央社
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