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工業富聯：攜輝達打造更多運算中心

2025/5/19 11:08
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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）鴻海旗下工業富聯董事長鄭弘孟今天上午表示，鴻海會以輝達（NVIDIA）GB200和GB300人工智慧（AI）晶片平台為核心，在全球打造更多的運算中心。

台北國際電腦展（COMPUTEX）將於20日起盛大登場，人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）今天上午率先在台北南港舉行活動，輝達執行長黃仁勳將發表主題演講，鄭弘孟受邀出席實況轉播，分享鴻海集團在AI領域布局。

鄭弘孟指出，現在身處AI時代，生成式AI（Gen-AI）技術非常重要，產業布建AI模型，需要資料數據、運算能力及演算法等技術。鴻海作為智慧製造集團，鴻海收集許多製造過程的關鍵數據，也布局許多算力，例如鴻海在台灣高雄建立以GB200 AI伺服器為主的超級運算中心。

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鄭弘孟指出，鴻海會持續以輝達GB200和GB300晶片平台為基礎，在全球打造更多的運算能力中心。

根據資料，輝達與鴻海在高雄超級運算中心合作案，以輝達Blackwell架構為核心，並採用GB200伺服器NVL72 平台，其中包括總計64個機架及4608個Tensor核心的繪圖處理器（GPU）。（編輯：張良知）1140519

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