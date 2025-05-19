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COMPUTEX 20日登場 黃志芳：台灣扮AI革新關鍵角色

2025/5/19 11:03（5/19 11:36 更新）
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外貿協會董事長黃志芳表示，COMPUTEX 2025將聚焦AI與機器人、次世代科技與未來移動等3個關鍵領域，台灣則憑藉半導體實力與創新能量，扮演推動AI革新的關鍵角色。中央社記者曾智怡攝 114年5月19日
外貿協會董事長黃志芳表示，COMPUTEX 2025將聚焦AI與機器人、次世代科技與未來移動等3個關鍵領域，台灣則憑藉半導體實力與創新能量，扮演推動AI革新的關鍵角色。中央社記者曾智怡攝 114年5月19日
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（中央社記者曾智怡台北19日電）2025年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）明天登場，貿協董事長黃志芳表示，AI正以驚人速度改變產業格局，就連新任教宗也意識到，一場人工智慧革命正在進行，台灣則憑藉半導體實力與創新能量，扮演推動AI革新的關鍵角色。

呼應AI經濟時代來臨，COMPUTEX 2025以「AI Next」為主軸，聚焦「智慧運算與機器人」、「次世代科技」、「未來移動」3大主題，明天將在南港展覽館1、2館登場，聚集來自25個國家地區、1400家參展商，使用4800個攤位。

黃志芳今天在COMPUTEX全球記者會致詞表示，AI正以驚人的速度改變產業格局，從演算法的突破到應用門檻的大幅降低，推動產業全面轉型。他提到，人工智慧已跨越一個令人難以置信的門檻「圖靈邊界」，分隔人類和機器的界線，代表人類新時代的開始，機器現在可以過去只有人類才有的水平進行思考、推理和創造。

黃志芳指出，就連新任教宗也意識到這個歷史性的時刻，教宗良十四世特意選擇此名，以呼應引導社會度過上次工業革命的教宗良十三世；教宗良十四世認為，一場人工智慧革命正在進行中，對「人的尊嚴、正義和勞動」產生深遠的影響，並呼籲重新反思信仰。

黃志芳進一步說，台灣憑藉全球領先的半導體實力與創新能量，正扮演推動這波AI革新的關鍵角色。COMPUTEX 2025將聚焦AI與機器人、次世代科技與未來移動，共創未來10年創新動能。

今年COMPUTEX Keynote集結全球科技巨擘，包含輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、高通（Qualcomm）總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）、鴻海科技集團董事長劉揚偉、聯發科技副董事長暨執行長蔡力行、恩智浦半導體執行副總裁辛里希森（Jens Hinrichsen）等講者，以AI為核心探討通訊、車用、智慧製造與邊緣運算等多元領域應用。

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COMPUTEX Forum將於21日舉辦，聚焦AI生態系發展，上午場邀請來自NVIDIA、Google DeepMind、德州儀器（Texas Instruments）、研華（Advantech）等企業專家，剖析「AI機器人與邊緣運算應用」的產業商機及如何驅動產業。

下午場則由安謀（Arm）、英特爾（Intel）、Adobe、益華電腦（Cadence）等科技品牌分享「生成式AI再進化」的創新應用與實務經驗，以及bp Castrol、英飛凌（Infineon）、希捷科技（Seagate）、施耐德（Schneider Electric）、仁寶電腦（Compal）等全球大廠揭示如何打造高效節能的「AI資料中心解決方案」，因應AI算力與資料處理需求日益攀升的挑戰。（編輯：楊蘭軒）1140519

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