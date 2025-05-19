米玉傑：台積電輝達合作 從設計製程變成系統層級整合

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（中央社記者張建中、吳家豪台北19日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳主題演講即將登場，台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑在會前直播節目中說，台積電與輝達的合作已從設計製程轉變成系統層級整合。他今天希望聽黃仁勳對AI及新時代的展望。

輝達今天在黃仁勳主題演講前會前直播訪問活動，安排了包括米玉傑、華碩董事長施崇棠、廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令及趨勢科技共同創辦人暨執行長陳怡樺等人受訪。

當施崇棠、楊麒麟令和陳怡樺受訪時，黃仁勳意外現身現場，他說，因為去年主題演講進場花了2、3個小時，想說可以安排暖場活動，讓大家進場時可以有東西看，不會無聊，只是暖場的專訪好像比主題演講更好看。

台積電自1997年開始與輝達展開合作，米玉傑表示，輝達總有最大最具挑戰性的產品，台積電也以最高規格生產。一開始，台積電只是提供產品研發，以符合製造要求的晶圓製造商。現在台積電加深在技術合作、發展方面的的合作，稱之為設計製程。如今更達到系統層級的整合。

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米玉傑說，台積電一直致力於將對的技術放在對的時間點，當然成本管控也很重要。輝達的最大優勢在於有能力且非常敏銳，調整戰略以跟上不斷變化的市場趨向。透過多年合作，台積電已能夠迅速反應，並發展出共同協作紐帶，讓台積電能迅速反應以因應快速變化的市場。

米玉傑表示，今天出席主題演講，希望聽黃仁勳對AI及新時代的展望。（編輯：蘇志宗）1140519