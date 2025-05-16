傳北士科成輝達總部 北市府：不能違反地上權契約

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（中央社記者劉建邦台北16日電）媒體報導輝達可能選定北士科當台灣總部。北市議員指恐有契約疑慮，市府今天表示，雖屬民間商業行為，但新光人壽不能違反地上權契約，且未接獲要異動訊息，將會洽詢新壽。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳下午搭私人專機抵達台灣，被問到台灣總部地點，他賣關子表示或許等19日進行台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講再宣布。

有媒體報導指輝達在台灣總部傳有望落腳北士科T17、T18。關於此議題，民進黨台北市議員簡舒培今天下午在台北市議會定期大會財政部門質詢時問及，外傳新光人壽曾與輝達討論要落腳北士科的議題。

她接著說，北士科T17、T18先前曾屢傳爭議，且由新光人壽取得土地後，開發期程緩慢，現地都在養小草，當時市府與新光人壽曾簽訂地上權契約，市府目前是否有掌握新壽與輝達可能接觸訊息。

列席的台北市產業發展局長陳俊安答詢，目前為止都未接獲新光人壽異動的資訊。同樣列席的北市財政局長胡曉嵐、北市地政局土地開發總隊副總隊長范乾峯也稱未收到相關資訊。

簡舒培追問，依契約新光人壽若要轉讓地上權，需要先取得使用執照，是否已取得使照。范乾峯說，還未取得，且新壽都有正常履約。

簡舒培接著說，目前還未取得使照，但市府相關單位卻未掌握新壽與輝達可能接觸資訊，這樣合理？歡迎輝達到台北設總部，但也擔心有契約爭議。

范乾峯答詢，輝達若與新光人壽商談是屬於民間商業行為，但仍不能越矩地上權契約，若新光人壽要移轉土地，就是要先蓋好地上建物，且要經市府同意才能移轉，若未達成這樣條件，是不能移轉。

他接著說，會與新光人壽履約窗口洽詢，並重申雖這是屬於民間商業行為，但新壽不能違反地上權契約，若違反就依約處理。

陳俊安答詢，如土開總隊提及，至目前為止，市府對此案態度就是要依當時設定地上權的契約進行，經議員提醒此重大訊息後，將會了解相關狀況。

簡舒培表示，歡迎輝達落腳北士科，但北市府應重視與新光人壽簽訂契約，不要讓新壽可能變成二房東，導致台北市民被當「盤子」，要求市府一週內提報告給議會。

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此外，國民黨台北市議員李柏毅在議場質詢，外傳輝達總部選定士北科T17、T18，但土地因涉及地上權契約，若輝達有興趣，土地能否轉移，若要出資興建，恐讓新光人壽變成二房東，是否合法？

胡曉嵐答詢，依地政局土地開發總隊與新光人壽簽訂的契約，內容規範在一定要件下才能轉移，且要經市府審查同意，新壽才能移轉相關權利義務及地上建物等。（編輯：張銘坤）1140516