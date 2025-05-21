李四川：輝達應是蓋在T17、18 新壽尚未聯繫市府

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）輝達執行長黃仁勳宣布輝達台灣總部將落腳北投、士林，台北市副市長李四川今天表示，取得地上權的新光人壽尚未向市府聯繫，不過總部地點應是在北士科的T17、T18街廓。

台北市政府今天臨時通知舉行記者會說明輝達相關議題，由台北市副市長李四川、副秘書長俞振華、研究發展考核委員會主委殷瑋、法務局長連堂凱、產業發展局長陳俊安、地政局長王瑞雲列席。

輝達執行長黃仁勳宣布台灣辦公室將落腳北投、士林，台北市副市長李四川（中）21日對此表示，應會是在北投士林科技園區的T17、T18街廓，不過取得地上權的新光人壽還沒跟市府聯繫，所以尚未完全確定。中央社記者陳昱婷攝 114年5月21日

有關輝達台灣總部的確切地點，李四川表示，從這幾天輝達及黃仁勳的回應來看，應該是新光人壽得標的北投士林科技園區T17、T18街廓，不過新光人壽還沒跟市府聯繫，所以尚未確定是否為此地。

他指出，假設是在T17、T18，若輝達與新光人壽簽訂合約，由新光人壽蓋完並取得使照，輝達再去承租，就沒有必要變更新光人壽與市府的合約，只是興建過程會涉及都市計畫變更以及建造執照變更設計，須由新光人壽提出，市府再依規定審理。

都市計畫變更部分，李四川指出，因為T17、T18中間留有道路，兩街廓整合才會達到輝達需求的3公頃，所以新光人壽須向市府申請，且因為通過後土地面積變大，將重談權利金。

至於建物使用執照取得時間是否會因審理程序而超過合約規定的民國116年，李四川說，審理程序不會太久，不過逾期的話會有罰鍰且影響經營權時間，但不會因此無法取得使照。

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媒體詢問，新光人壽有無可能進行地上權移轉。李四川說，的確有可能，若新光人壽興建完成並取得使照，就能移轉地上權給輝達，這也符合北士科的目的，且市議會不希望新光人壽當二房東。

媒體又問，是否會協助輝達取得T17、T18的地上權。李四川表示，輝達來台北市，市府一定是歡迎且全力協助，也希望新壽拿到建物使照後可以直接移轉地上權給輝達，不過若輝達只是要與新光人壽承租蓋好的建物，仍是在契約規範下的商業行為。（編輯：張銘坤）1140521

（中央社製圖）