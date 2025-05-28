集邦：輝達可能推RTX PRO 6000特規版 供中國市場

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（中央社記者張建中新竹28日電）美國商務部4月針對出口至中國的輝達（NVIDIA）H20晶片發布新的出口許可要求，市調機構集邦科技表示，輝達可能針對中國市場推出RTX PRO 6000的低壓特規版，記憶體從原本搭載HBM改採GDDR7，預期最快於今年下半年問世。

集邦科技今天發布新聞稿指出，在美國公布新出口禁令後，輝達於中國的雲端服務供應商（CSP）客戶目前無法順利取得H20，原訂於今年下半推出新方案B30的計畫也將生變。

集邦科技表示，輝達將針對中國市場推出RTX PRO 6000特規版產品，估計效能將介於前一代L40S和中國特規版L20間。

集邦科技指出，中國CSP業者對於輝達L20需求穩定，主要用於補足小型模型訓練或AI推論等應用市場，預料RTX PRO 6000特規版推出後需求也將延續。

為符合美國的出口限制，集邦科技預期，輝達的RTX PRO 6000特規版搭載記憶體將從高階的HBM3e調整為GDDR7。

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集邦科技表示，隨著NVIDIA近期推出RTX 50系列消費性顯卡，記憶體廠陸續開始量產GDDR7支援。由於遊戲主機等其他消費性應用領域尚無導入GDDR7的計畫，預料至2026年上半年，GDDR7的主要需求將來自輝達的工作站顯卡或人工智慧伺服器等領域。

集邦科技指出，三星（Samsung）為GDDR7產品最大供應商，市占率達70%，輝達對於三星的GDDR7高度依賴，預期GDDR7價格波動幅度將會收斂，走勢呈現持平或小幅上漲。（編輯：蘇志宗）1140528