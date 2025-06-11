任正非登人民日報頭版 分析：北京藉此傳達訊息

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（中央社記者張謙香港11日電）中共中央機關報人民日報昨天在頭版刊登了對華為掌舵人任正非的專訪，有分析認為，這是中國很高級別的領導人所給的任務，目的是要傳達訊息，包括向外界表明，中國不會閉關自守。

星島日報今天刊文分析，民企領袖的專訪登上中共中央機關報頭版，這一規格可謂空前。

再者，任正非低調內斂，曾經主動放棄「改革開放40週年100名傑出人物」榮譽，如果不是有很高級別的領導人「給任務」，應該不會輕易受訪。

這篇訪談題為「國家越開放，會促使我們更加進步—對話任正非」，內容涵蓋很廣，涉及外部封鎖、晶片技術、基礎研究、人工智慧、開放戰略等，而任正非的回答不誇張、不回避，比如指美國誇大了華為的成績，「華為還沒有這麼厲害」。

文章表示，毋庸諱言，「借任正非的嘴來傳遞信號，正是中央高層的意圖」。比如，專訪的標題「國家越開放，會促使我們更加進步」，就是重申中國的大方向，向外界表明中國不會閉關自守。

此外，北京方面也有意通過任正非的話來鼓勵和引導社會，這些話語有「幹就完了」、「重視基礎理論研究」、「晶片卡不住」等。

文章表示，北京方面也是要借用任正非的口，凸顯中國的制度優勢。比如，任正非說：「為甚麼不賺錢的事，只有社會主義做？社會主義的一個目的就是為了發展社會。」

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這篇訪談也提到，從與任正非的面對面交流中，「我們真切感受到，一個企業家『堅定不移辦好自己的事』的自信」。據分析，面對中美惡鬥，國際形勢波詭雲譎，「堅定不移辦好自己的事」也是北京官方希望釋放的訊息。

文章指出：「總而言之，這篇專訪不止是為了展示對民營企業的重視，更是借用這位民族企業家的觀點，搭建起『信心、定力、方向』的國家敘事。」（編輯：張淑伶）1140611