加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
早安世界》瓜地馬拉總統睽違31年訪台：兩國邦誼提升到新層次
首頁 / 科技
輝達
新聞專題
輝達1/300
首頁 / 科技

華為追趕輝達技術 美媒：成本與時間超乎預期

2025/6/6 07:43（6/6 07:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
華為標誌。（中央社檔案照片）
華為標誌。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張欣瑜舊金山5日專電）輝達執行長黃仁勳近來多次示警，表示中國華為公司AI實力日增。美國科技新聞網站The Information調查指出，中國科技公司長期使用輝達Cuda平台開發技術、轉換困難，且華為的AI處理器存在晶片過熱易當機的缺陷，華為要趕上輝達比想像中代價更高。

The Information今天報導，華為在說服中國科技巨頭如字節跳動、阿里巴巴、騰訊使用其人工智慧（AI）晶片上面臨諸多困難，儘管美國日益收緊出口管制，這些大型企業仍偏好使用美國輝達（NVIDIA）公司的晶片，至今仍未大規模採購華為AI晶片。

多位業界人士透露，華為的AI晶片目前主要仍銷售給國有企業和地方政府。

研究機構伯恩斯坦（Bernstein）一名分析師指出，如果任何一家開發商像是中國AI新創公司DeepSeek願意大規模採用華為晶片和軟體進行AI訓練，華為才較有可能打入生態系；不過，「目前這樣的情況還沒發生」。

報導分析，中國大型科技公司長期使用輝達晶片和其軟體平台Cuda來架構資料中心和培訓工程師，要轉向華為產品可能是一項「耗時多年、成本高昂的任務」，並且將被迫放棄Cuda平台15年來累積的開發工具和資源。

知情人士指出，字節跳動、阿里巴巴和騰訊高層已多次在會議中明確告訴華為，應該是華為來配合他們的平台，而非他們去適應華為的系統。這些公司過去幾年一直持續囤積輝達晶片以因應美國的晶片禁令，同時，輝達晶片也經由走私管道流入中國。

除了中國科技公司轉換系統面臨障礙之外，科技公司人員測試華為晶片也時常發現晶片過熱並停止運作的問題。由於AI技術開發分秒必爭，華為產品套件欠缺吸引力。

另外，美國商務部5月中發出警告，指出任何未經授權而使用華為AI晶片的公司都可能違反美國出口法規、面臨「重大刑事與行政處罰」。報導指出，這一項警告隨即產生效果；知情人士透露，在中國境外擁有大量業務的字節跳動和騰訊高層擔心，採用華為晶片將會招致美國政府的審查。

華為2019年被列入美國實體清單，2020年起無法再使用美國半導體技術，而後雖力求創新，但每當一有進展就會面臨更加嚴格的限制。

報導指出，輝達執行長黃仁勳強調的重點確實存在，即美國的出口限制激發了中國的創新，但儘管中國在AI競賽中緊追美國，最後一哩路可能比想像中要耗費更多成本和時間。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

華為最近推出與輝達競爭的AI運算系統CloudMatrix 384，將多達384顆華為晶片串聯，彌補單一晶片效能不足的問題，概念類似輝達的NVLink系統。NVLink可串聯72顆輝達Blackwell晶片。CloudMatrix 384自4月推出後，幾家中國科技公司已展開測試。

不過，據參與測試的人員指出，該系統仍存在晶片過熱、不夠穩定的問題。（編輯：田瑞華）1140606

延伸閱讀
輝達未受對中出口禁令影響 今年首季財報亮眼美限制H20晶片銷中後 美媒：輝達再為中國特製晶片日經：早料到美會管制出口 中企儲備輝達H20晶片
黃仁勳
蔣萬安：輝達確認台灣辦公室落腳北士科T17、T18黃仁勳現身任天堂影片 解密Switch 2客製化晶片
阿里巴巴
美媒：蘋果擬與阿里巴巴AI技術合作 華府憂馬雲現身回歸傳言甚囂塵上 阿里巴巴與本人均否認
輝達
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
蔣萬安：輝達確認台灣辦公室落腳北士科T17、T18
37
更多編輯台推薦新聞：