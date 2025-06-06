華為追趕輝達技術 美媒：成本與時間超乎預期

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（中央社記者張欣瑜舊金山5日專電）輝達執行長黃仁勳近來多次示警，表示中國華為公司AI實力日增。美國科技新聞網站The Information調查指出，中國科技公司長期使用輝達Cuda平台開發技術、轉換困難，且華為的AI處理器存在晶片過熱易當機的缺陷，華為要趕上輝達比想像中代價更高。

The Information今天報導，華為在說服中國科技巨頭如字節跳動、阿里巴巴、騰訊使用其人工智慧（AI）晶片上面臨諸多困難，儘管美國日益收緊出口管制，這些大型企業仍偏好使用美國輝達（NVIDIA）公司的晶片，至今仍未大規模採購華為AI晶片。

多位業界人士透露，華為的AI晶片目前主要仍銷售給國有企業和地方政府。

研究機構伯恩斯坦（Bernstein）一名分析師指出，如果任何一家開發商像是中國AI新創公司DeepSeek願意大規模採用華為晶片和軟體進行AI訓練，華為才較有可能打入生態系；不過，「目前這樣的情況還沒發生」。

報導分析，中國大型科技公司長期使用輝達晶片和其軟體平台Cuda來架構資料中心和培訓工程師，要轉向華為產品可能是一項「耗時多年、成本高昂的任務」，並且將被迫放棄Cuda平台15年來累積的開發工具和資源。

知情人士指出，字節跳動、阿里巴巴和騰訊高層已多次在會議中明確告訴華為，應該是華為來配合他們的平台，而非他們去適應華為的系統。這些公司過去幾年一直持續囤積輝達晶片以因應美國的晶片禁令，同時，輝達晶片也經由走私管道流入中國。

除了中國科技公司轉換系統面臨障礙之外，科技公司人員測試華為晶片也時常發現晶片過熱並停止運作的問題。由於AI技術開發分秒必爭，華為產品套件欠缺吸引力。

另外，美國商務部5月中發出警告，指出任何未經授權而使用華為AI晶片的公司都可能違反美國出口法規、面臨「重大刑事與行政處罰」。報導指出，這一項警告隨即產生效果；知情人士透露，在中國境外擁有大量業務的字節跳動和騰訊高層擔心，採用華為晶片將會招致美國政府的審查。

華為2019年被列入美國實體清單，2020年起無法再使用美國半導體技術，而後雖力求創新，但每當一有進展就會面臨更加嚴格的限制。

報導指出，輝達執行長黃仁勳強調的重點確實存在，即美國的出口限制激發了中國的創新，但儘管中國在AI競賽中緊追美國，最後一哩路可能比想像中要耗費更多成本和時間。

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華為最近推出與輝達競爭的AI運算系統CloudMatrix 384，將多達384顆華為晶片串聯，彌補單一晶片效能不足的問題，概念類似輝達的NVLink系統。NVLink可串聯72顆輝達Blackwell晶片。CloudMatrix 384自4月推出後，幾家中國科技公司已展開測試。

不過，據參與測試的人員指出，該系統仍存在晶片過熱、不夠穩定的問題。（編輯：田瑞華）1140606