日經：早料到美會管制出口 中企儲備輝達H20晶片

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（中央社台北/香港23日綜合外電報導）「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，在美國本月管制對中國出貨前，中國大型網路公司今年早已儲備價值數十億美元的輝達（NVIDIA）H20人工智慧（AI）晶片。

消息人士透露，H20圖形處理器（GPU）專為在中國市場銷售而設計，以符合美國出口管制，但中國公司字節跳動、阿里巴巴和騰訊去年就開始為華府可能限制出貨做準備。

一名知情人士告訴日經亞洲，這3家公司先前要求輝達盡快運送共約100萬顆H20晶片，約相當於全年供應量，最好在5月底前出貨，但由於美國總統川普政府本月初宣布這些晶片需要出口許可，因此實際交貨量未達這個數字。

另一名消息人士說，這些緊急訂單的價值超過120億美元，其中數十億美元的晶片已在新限制措施生效前出貨。

兩名知情人士透露，字節跳動是最積極搶購輝達晶片的公司之一。

這波囤貨潮正值中國AI運算能力需求激增，尤其是在新創公司深度求索（DeepSeek）今年初興起後。騰訊2月開始將DeepSeek的AI模型整合到旗下超級應用程式微信，大幅推升對運算能力的需求。

一名中國科技公司主管說：「H20被管制並不令人意外，業界普遍都預期到這一點。中國各大科技公司都已提前儲備H20，畢竟當時H20還沒被禁，且性能又強，為何不囤？」

消息人士說，除了緊急下單，中國企業也設法在中國境外購買輝達晶片，以避開美國出口管制。多名業界人士告訴日經亞洲，其他行動包括設法在海外設立子公司或附屬機構，或與電信業者等產業夥伴合作，以獲取AI硬體資源。

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一名供應商高層表示，他在新一波管制措施出現，曾與字節跳動和阿里巴巴集團旗下的阿里雲人員會面，「這些（中國）客戶非常冷靜，他們知道這一天會到來，早有心理準備。他們告訴我們，他們今年積極建設更多數據中心的目標不變」。

輝達婉拒置評。字節跳動、阿里巴巴和騰訊尚未回應置評請求。（譯者：盧映孜/核稿：劉淑琴）1140423