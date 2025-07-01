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國防部研判共軍將提高航訓次數 挑戰印太穩定情勢

2025/7/1 15:52（7/1 16:07 更新）
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中國遼寧艦與山東艦6月初首度同時期在日本附近的太平洋活動，其中遼寧艦7日曾穿越第二島鏈，與飛彈驅逐艦等軍艦編隊，在距離日本最東端南鳥島西南約300公里的日本專屬經濟區內航行。（中央社製圖）
中國遼寧艦與山東艦6月初首度同時期在日本附近的太平洋活動，其中遼寧艦7日曾穿越第二島鏈，與飛彈驅逐艦等軍艦編隊，在距離日本最東端南鳥島西南約300公里的日本專屬經濟區內航行。（中央社製圖）
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（中央社記者吳書緯台北1日電）中國海軍遼寧號與山東號航空母艦編隊6月首次同時進入西太平洋，穿越第二島鏈進行航訓。國防部今天表示，共軍演訓規模與範圍已擴張第二島鏈，研判共軍未來將提高在其他海域航訓的次數，挑戰印太地區以秩序為基礎的穩定情勢。

國防部今天召開例行記者會，說明7月9日至18日所進行的漢光41號實兵演練相關規劃；媒體詢問，漢光演習是否有演練，對於中國人民解放軍對第一與第二島鏈進行施壓的應處。

參謀本部作計室聯合作戰計畫處長董冀星少將表示，國防部在漢光演習的場景設計，基本上以國土防衛的場景為主，至於包含反封鎖、反隔離的想定，都會納到狀況的設計，至於離開本島應變區外的部分，不在漢光演習的實際演練科目中。

參謀本部情次室情研中心管制長羅正宇上校指出，觀察共軍6月派遣2艘航艦首次進入西太平洋航訓，共軍的演訓規模和範圍已經擴張第二島鏈，此舉不僅引發周邊國家的關切及不安，也對印太地區帶來軍事壓迫及安全的挑戰；國防部研判共軍未來將提高在其他海域的航訓次數，挑戰印太地區以秩序為基礎的區域穩定情勢。

針對「軍事營區安全維護條例」即將於8月1日實施，媒體關注7月漢光41號實兵演練拍攝的限制。

董冀星指出，相關的法規是限制在營區和演習區域拍攝，對於公開場域的機動、運輸過程，若並未包含在演習區或軍事營區內，不會處罰，如果是常態性阻絕設施、橋梁相關部署，這是屬於公開的，而國防部也會請國安單位分析拍攝人員是否長時間觀察特定目標、裝備、單位拍攝，並由國安、警政單位判定是否違法。

董冀星表示，若是劃定的特定演習區域，限制區域會在演習的45天前公告，公開的開放區域不會有拍攝限制，而目前演習動態、部隊調動都是公開化資訊，這也是戰略溝通一環，除了宣揚國軍能力外，也是告訴中共，國軍有能力可以保衛國家。

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對於三軍血液計畫（TSBP）的細節，軍醫局衛勤保健處長曾元生上校說明，今年底會完成三軍總醫院「三軍血液計畫中心」以及三總松山分院國軍松山捐血站的設置，後續將於明年成立國軍桃園、台中、花蓮、左營等捐血站，確保軍事血液需求的穩定供應來源。

曾元生表示，三軍血液計畫最主要負責國軍血液的發展與研析，並推行行動血庫及相關人員的訓練及師資管理，國軍捐血站在承平時期將納入台灣血液基金會轄下的捐血站管理運作，募得的全血也將移往所在地捐血中心，進行檢驗及「成分血」製造。（編輯：林興盟）1140701

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國防部1日在台北召開例行記者會，作計室聯合作戰計畫處處長董冀星（圖）說明「國軍漢光41號演習實兵演練」之規劃。中央社記者裴禛攝 114年7月1日
國防部1日在台北召開例行記者會，作計室聯合作戰計畫處處長董冀星（圖）說明「國軍漢光41號演習實兵演練」之規劃。中央社記者裴禛攝 114年7月1日
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