中國雙航艦穿越第二島鏈 國安人士示警兩大戰略意圖

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（中央社記者溫貴香台北30日電）國安人士今天表示，中國海軍「遼寧」號與「山東」號航空母艦編隊首次同時出巡西太平洋，並穿越「第二島鏈」，具有兩大戰略意涵，包括凸顯宰制島鏈能力與突出絕對存在感的戰略意圖，以及演練封鎖全島鏈海空交通線，以衝突邊緣的態勢對各方施壓。

中國海軍「遼寧」號與「山東」號航空母艦編隊6月間首次同時出巡西太平洋，並穿越「第二島鏈」，引發美、日與台灣等國家高度關注。日本防衛省也證實，6月7日起，「遼寧」號出現在南鳥島附近海域，而「山東」號於6月9日航行至沖之鳥島北側，進入日本專屬經濟區（EEZ），距離東京約僅1200至1700公里。

國安人士表示，5月19日起中國遼寧、山東雙航艦跨島鏈施壓，分別由多艘各型作戰艦、補給艦組成逐次加入兩個航艦編隊。

國安人士說明，遼寧號船團分別在黃海、東海海域進行包括戰機起降、海上巡航、跟監及模擬攻擊外機外艦。6月6、7日間，更發生軍機接近日本反潛機的嚴重空中危安事件，遭日方抗議。截至返港前，一度在第一、二島鏈間有長時間演訓。

國安人士分析，山東號船團則由菲律賓東北至日本西南諸島周邊進行類似演訓，並在穿過巴林塘海峽返回南海，回到母港，中國此舉戰略上具有兩大意涵。

第一，首次穿越第二島鏈，凸顯宰制島鏈能力與突出絕對存在感的戰略意圖。國安人士說，相關的部署規模及演訓範圍，超過僅僅是為了A2AD（反介入／區域拒止）的必要，當然更遠超過其國土防衛的必要，展現可以將戰略縱深擴展至第三島鏈，並形成宰制性力量的戰略意圖。

國安人士說，特別是在香格里拉對話以來，美國、歐盟等多國才陸續提醒注意中國在印太的軍事擴張帶來的威脅，中國更意在凸顯其在印太的絕對存在。

第二， 演練封鎖全島鏈海空交通線，以衝突邊緣態勢對各方施壓。國安人士說，包括演訓地點的選擇，包括在東海、黃海、南海的演訓，並穿出第二島鏈，或在一、 二島鏈間實施各種海空聯合作戰、反艦反潛、模擬攻擊，一直到極具危險性的空中接近。這些動作都明顯以某種極限、衝突邊緣的態勢，給予周邊各方高度的安全壓力，並試圖讓受壓力的各方改變某些對中國的政策，包括與其他各方安全上的協力合作。

國安人士表示，北京正極力對抗所有民主國家的集結，包括在6月12、18日，英國等國家陸續在台海自由航行後，中國隨即在19、20日以「戰備警巡」為名，出動數十架軍機，70多架在台灣的周邊騷擾，並由中國國防部發表強烈措辭的聲明。

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國安人士說，近期中國在中東情勢緊張的同時，企圖以在印太的軍事投射，為中國的友方例如伊朗緩和壓力。

國安人士表示，繼南韓抗議中國在黃海設置大型的構造物後，日本也在稍早抗議中國在東海設置大型構造物，地點正在兩國「中間線」位置，這與南韓的狀況相同。近來中國試圖加速黃海、東海、南海、台海內海化的政策，正在持續且加速推進。（編輯：萬淑彰）1140630